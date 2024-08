Après une série de voitures volées, le nouveau logiciel anti-vol de Hyundai et Kia montre des résultats.

Les constructeurs automobiles ont commencé à publier les mises à jour à partir de février dernier, suite à une augmentation de 10 fois des vols de certains modèles Hyundai et Kia ces trois dernières années - déclenchée par une série de publications sur les réseaux sociaux montrant comment voler ces véhicules.

Les demandes d'indemnisation pour "vol total de véhicule" - indemnisation pour la perte totale du véhicule - sont 64 % plus basses chez les Hyundai et Kia ayant bénéficié de la mise à jour logicielle, par rapport aux véhicules de la même marque, modèle et année sans la mise à jour, selon l'Institut d'analyse des pertes de la route.

"La solution des entreprises est extrêmement efficace", a déclaré Matt Moore, vice-président senior de l'HLDI, un groupe professionnel soutenu par les assureurs automobiles, dans un communiqué.

Les véhicules en question sont certains modèles anciens de Hyundai et Kia fabriqués avant 2023, particulièrement vulnérables aux vols. Les versions moins chères de ces véhicules étaient équipées de démarrages à clé plutôt qu'à bouton, et elles sont environ deux fois plus susceptibles d'être volées que d'autres véhicules de âge similaire, selon l'HLDI.

De plus, de nombreux de ces véhicules sont également dépourvus de certaines technologies de prévention de vol de base, telles que les immobilisateurs électroniques, inclus dans la plupart des autres véhicules fabriqués les mêmes années, selon l'HLDI. Les immobilisateurs utilisent une puce informatique dans le véhicule et une autre dans la clé qui communiquent pour confirmer que la clé est authentique et appartient vraiment à ce véhicule.

Entre début 2020 et la première moitié de 2023, les vols de modèles Hyundai et Kia ont augmenté de plus de 1 000 %.

Dans le cadre d'une transaction de 200 millions de dollars liée à cette question, Hyundai et Kia - marques de voitures étroitement liées basées en Corée du Sud - ont commencé à offrir gratuitement des mises à jour logicielles anti-vol pour certains de ces modèles anciens en février 2023. Jusqu'à présent, plus de 2 millions de véhicules Hyundai et Kia ont reçu la mise à jour, selon les constructeurs automobiles.

Les vols restent élevés

L'HLDI a examiné les données des demandes d'indemnisation pour l'année civile 2023. À la fin de cette année, seulement environ 30 % des véhicules éligibles pour le logiciel de sécurité l'avaient installé.

Actuellement, environ 61 % des véhicules Hyundai éligibles ont la mise à jour logicielle, a déclaré un porte-parole de Hyundai. Cependant, tous les modèles vulnérables de Hyundai et Kia ne disposent pas du matériel approprié pour activer la mise à jour logicielle. Pour ces véhicules qui ne peuvent pas obtenir la mise à jour, Hyundai et Kia ont fourni des verrous de volant.

Et même avec le nouveau logiciel, ces anciens véhicules Hyundai et Kia sont toujours volés et fracturés plus souvent que d'autres, selon l'HLDI.

Une raison possible est que les propriétaires n'utilisent pas correctement le nouveau logiciel de sécurité, a déclaré Moore. Pour que le logiciel anti-vol fonctionne, le véhicule doit être verrouillé à l'aide d'un bouton sur la télécommande de la clé - et non en tournant la clé métallique dans la serrure de la porte.

Les taux de vol de Hyundai et Kia devraient probablement diminuer maintenant que plus de véhicules reçoivent le logiciel de sécurité, a déclaré Moore lors d'un entretien avec CNN.

De plus, a-t-il ajouté, la vague de vols de Hyundai et Kia était en partie une mode

Lire aussi: