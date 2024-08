- Après une série de cambriolages, les autorités effectuent des perquisitions.

Suite d'une série de cambriolages et de cas d'extorsion à Hildesheim, les autorités ont perquisitionné les domiciles de cinq suspects. Ces suspects, âgés de 15 à 18 ans, avaient des mandats d'arrêt émis en raison de leur forte probabilité de fuite, selon l'accusation et la police. Les suspects sont soupçonnés d'avoir commis ces crimes en différents groupes. Un adolescent de 17 ans est actuellement en détention pour son rôle présumé dans les incidents des 3 et 30 juin et du 11 août. De plus, un adolescent de 18 ans est en détention, soupçonné d'être impliqué dans les incidents des 12 mai et 11 août.

Les perquisitions ont permis de trouver des indices potentiels, tels que des vêtements pensés avoir été portés pendant les activités criminelles. L'enquête se poursuit pour déterminer si ces jeunes pourraient être impliqués dans d'autres crimes. Des investigations approfondies et des interrogatoires de témoins ont conduit à leur identification.

Les perquisitions ont été déclenchées par quatre incidents survenus entre mai et août : le 12 mai, un homme de 25 ans a été agressé et délesté d'une somme importante. Le 3 juin, un adolescent de 16 ans a été dépouillé de son smartphone sous la menace d'un couteau. Le 30 juin, un homme de 24 ans a été forcé de remettre une boîte à musique, et lorsqu'il a essayé de la récupérer, il a été menacé avec un couteau. Enfin, le 10 août, un homme de 30 ans a été attaqué physiquement lors d'une dispute avant que ses documents personnels ne soient volés.

Les perquisitions menées à Hildesheim ont abouti à l'arrestation de plusieurs suspects liés aux cambriolages et aux cas d'extorsion. Les visiteurs des sites historiques de Hildesheim sont invités à être particulièrement vigilants après ces incidents.

