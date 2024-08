- Après une série de cambriolages à Berlin, les forces de l'ordre ont arrêté deux coupables potentiels.

Suite à une série de vols à Berlin, les autorités ont arrêté deux individus et perquisitionné leurs logements. Les individus arrêtés, âgés de 19 et 21 ans, sont suspectés d'avoir ciblé divers endroits dans la ville, notamment une épicerie de nuit, une station-service, un grossiste en alimentation et un opérateur de distributeur automatique de pièces, selon la police et les représentants juridiques.

Les enquêteurs ont impliqué les hommes dans sept vols depuis mi-juillet. Lors de ces incidents, les suspects ont prétendument utilisé un coupe-coupe, un couteau et une arme à airsoft, blessant deux personnes.

Il est believed that the duo carried out a burglary at a late-night store in Friedrichshain the previous morning. Subsequently, police conducted searches at the suspects' residences in Wedding and Dahlem, discovering stolen property, a weapon employed in the crime, and attire donned during the burglary.

Les suspects de Berlin sont attendus devant un magistrat aujourd'hui, selon un représentant du parquet. Le magistrat annoncera les mandats d'arrêt émis et décidera si les jeunes hommes seront maintenus en détention.

Les suspects ont été initialement placés en détention par la police après une série de cambriolages dans la ville. En raison de la gravité des blessures infligées à deux personnes lors de ces incidents, la police cherche maintenant à les maintenir en détention.

Lire aussi: