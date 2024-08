Amira Aly et Oliver Pocher sont les sujets en question. - Après une scission, ce sont les actions qu'ils font habituellement.

Amira Aly (31) et Oliver Pocher (46) ont annoncé leur séparation en fin août 2023 après sept ans ensemble, espérant une collaboration personnelle et professionnelle harmonieuse après leur divorce. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Au lieu de cela, l'ex-couple qui critiquait ensemble les célébrités et les influenceurs s'est retrouvé au centre de leur propre drame, sans signe de répit même après leur séparation légale.

Au début de l'année, lors de l'émission Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt", l'ex-épouse d'Oliver, Alessandra Meyer-Wölden (41), a déclaré : "Oliver Pocher et Amira ont surpassé n'importe quelle émission de téléréalité." Au début, la faute a été mise sur Oliver, qui, après la séparation, a critiqué Amira dans son spectacle "Der Liebeskasper" et l'a attaquée régulièrement sur Instagram et à la télévision. Pendant ce temps, Amira est restée relativement silencieuse pendant une longue période, mais les attaques d'Oliver ont maintenu la querelle publique en vie. Il l'a accusée d'avoir eu une liaison avec le coach de motivation Biyon Kattilathu (40) avant d'attaquer son nouveau compagnon, le présentateur TV Christian Düren (34).

Sept ans en couple

Juste quelques semaines après la séparation officielle, Oliver a clairement indiqué qu'il n'y aurait plus de collaboration en mettant fin à leur podcast commun et en remplaçant Amira par Alessandra. Marié à la quarantenaire de 41 ans de 2010 à 2014 et ayant trois enfants ensemble, Oliver a rencontré Amira Aly sur Tinder en 2016. Il l'a gardée hors des projecteurs pendant longtemps. En automne 2019, ils se sont mariés aux Maldives et leurs fils sont nés en 2019 et 2020. La carrière publique d'Amira a commencé aux côtés de son mari.

Bien que Amira n'ait pas été aussi directe que son ex-mari ces derniers mois, sa position sur la séparation s'est renforcée. Dans son podcast avec son frère Hima, le sujet est souvent abordé. Elle pourrait être fatiguée des provocations continues de son ex-mari, ce qui a entraîné une querelle persistante même après l'audience du divorce fin juillet. Ils ont eu des désaccords sur le nom de famille, et récemment, il s'agissait d'argent, avec Oliver commentant : "Ça coûte aussi assez cher pour changer de nom." Lorsque Amira a remporté 100 000 euros à "Schlag den Star" le 24 août, il a fait une remarque sarcastique : "Eh bien, les factures peuvent être payées maintenant."

S'accusant mutuellement de malversations financières

Amira a ensuite informé "Bild" qu'elle garderait l'argent du prix et a taclé Oliver : "Depuis que mon ex-mari Olli Pocher n'a pas payé la pension alimentaire pour un an, malgré ses déclarations publiques, je vais garder les 100 000 euros. Et les enfants sont avec moi la plupart du temps - même si Olli le présente différemment." Oliver a répliqué : "Les mathématiques n'ont jamais été son point fort... Ni la chronologie de notre séparation, la durée pendant laquelle nous avons eu les enfants, ni la quantité d'argent gagnée pendant la relation, les calculs d'intérêt pour une nouvelle maison, etc."

L'opéra Pocher continue, fournissant suffisamment de matière pour les épisodes de podcast à venir. Entre-temps, les choses s'améliorent pour son ex-épouse.

Lorsque deux personnes se disputent, une tierce partie en profite. Dans ce cas, c'est Alessandra Meyer-Wölden. L'ex-épouse d'Oliver Pocher est revenue sur le devant de la scène grâce à la crise amoureuse. Au fil des années, elle s'était principalement concentrée sur sa vie de famille à Miami. En rejoignant le podcast Pocher, elle a commencé une nouvelle carrière. Et leur famille recomposée prospère, car l'ex-couple autrefois hostile entretient maintenant une excellente relation. Cependant, Meyer-Wölden sort actuellement avec un ancien ami d'Oliver Pocher.

Malgré cela, son retour fait naître l'espoir que l'étoile de la télévision Oliver se réconciliera finalement avec son deuxième ex-épouse et établira une meilleure relation, même si cela prend du temps.

Après la séparation, la querelle publique entre Amira et Oliver n'a montré aucun signe de ralentissement, entraînant une période de séparation qui était loin d'être harmonieuse. Le duo critique autrefois uni s'est retrouvé en désaccord, sans possibilité de réconciliation même après la séparation légale.

Malgré leur conflit continu, Oliver a décidé de mettre fin à leur podcast commun et de remplacer Amira par son ex-épouse Alessandra Meyer-Wölden, signalant la fin de toute collaboration future.

