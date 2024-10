Après une période de dix ans, Stoltenberg démissionne de son poste de secrétaire général de l'OTAN en faveur de Rutte.

L'ex-Premier ministre néerlandais de 57 ans, Mark Rutte, prend aujourd'hui, un mardi, le poste de Secrétaire général de l'OTAN, remplaçant Jens Stoltenberg. Rutte a obtenu cette position grâce à des votes émis par les 32 organismes dirigeants de l'alliance atlantique au cœur de l'été. Avec un mandat d'au moins quatre ans devant lui,

Stoltenberg, un Norvégien de 65 ans, a occupé ce poste pendant une décennie et est sur le point de le remettre à Christoph Heusgen, qui dirigera la Conférence de sécurité de Munich (CSM). Outre Rutte, seul le Néerlandais, Joseph Luns, a exercé un mandat plus long en tant qu'officiel international de premier plan de l'OTAN, de 1971 à 1984.

Récemment, Stoltenberg a dirigé le renforcement des compétences de dissuasion et de défense de l'alliance, suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a également supervisé le soutien à l'Ukraine et l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'alliance. Le nombre de membres est passé de 28 à 32 pendant son mandat.

La responsabilité principale du Secrétaire général de l'OTAN consiste à gérer les processus de consultation diplomatique entre les alliés, à favoriser le consensus, même sur les questions controversées. En tant que faiseur de recommandations, son rôle est crucial, en particulier pendant les périodes de crises ou de conflits. De plus, le Secrétaire général représente l'alliance sur le plan international et occupe le poste de directeur administratif au siège de l'OTAN.

Le Néerlandais de 57 ans, Mark Rutte, a maintenant pris la fonction de Secrétaire général de l'OTAN, succédant à Jens Stoltenberg. En tant que nouveau Secrétaire général, Rutte sera responsable de la gestion des processus de consultation diplomatique entre les alliés et de la représentation de l'OTAN sur le plan international.

Lire aussi: