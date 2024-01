Après une période de blessure difficile, Ana Konjuh se rapproche d'un retour au grand chelem en remportant les qualifications de l'Open d'Australie.

Konjuh, ancienne numéro 20 mondiale, a enduré 18 mois d'absence et subi quatre opérations du coude au cours de sa jeune carrière.

Mais sa victoire 6-2 6-7 6-4 sur Friedsam, quatrième tête de série, lui a permis d'accéder au deuxième tour des qualifications dimanche et de renforcer ses chances de participer à un premier tournoi majeur depuis Wimbledon en 2018.

La Croate de 23 ans, qui a bénéficié d'une wildcard pour les qualifications, menait confortablement 6-1 5-2 avant que l'Allemande Friedsam n'entame une remontée et ne commande un break d'avance dans le set décisif.

Konjuh, cependant, s'est repris dans les trois derniers jeux et est maintenant potentiellement à deux jeux d'une place dans le tableau principal de l'Open d'Australie.

"J'ai vécu tellement de choses ces deux dernières années et j'ai été au plus haut niveau, je sais ce que ça fait", a déclaré Konjuh, qui a atteint son meilleur classement en carrière, la 20e place, en juillet 2017, mais qui a depuis glissé à la 476e place mondiale, sur le site de l'Open d'Australie.

"Devoir repasser par toutes les étapes pour y arriver, c'est difficile, c'est frustrant.

"Pour l'instant, je me sens privilégiée d'avoir la chance de participer à des compétitions et d'être en bonne santé, et je pense que j'apprécie beaucoup plus ces choses maintenant.

C'est la première fois que les qualifications de l'Open d'Australie se déroulent à l'étranger, les matches féminins se déroulant à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et les matches masculins à Doha, au Qatar.

Les qualifications se termineront mercredi et le tournoi lui-même débutera le 8 février, date qui a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Sara Errani, finaliste à Roland-Garros en 2012, et Tsvetana Pironkova, qui a atteint les quarts de finale de l'US Open l'année dernière, ont également remporté des victoires lors de la première journée des qualifications.

