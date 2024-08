Table des matières

La population de dangereux araignées est en augmentation. Il y a actuellement plus de huit espèces mortelles d'araignées qui peuvent nuire aux humains vivant en Allemagne. Une morsure d'une espèce incorrecte peut entraîner des complications graves telles que la paralysie, l'amputation et même la mort. Récemment, c'est l'araignée vampire, introduite de la région méditerranéenne, qui a causé des inquiétudes.

Récemment, il y a eu une préoccupation croissante quant à la propagation de l'araignée brune à dos de fiddleback. En milieu de juillet, un homme de 52 ans est décédé en Sicile plusieurs jours après avoir été mordu par l'araignée venimeuse. En milieu de août, un autre décès a été signalé. Un homme de 23 ans de la région des Pouilles est décédé un mois plus tard en raison de choc septique et d'insuffisance organique. L'Italie s'inquiète depuis longtemps de la propagation de l'animal, de même que l'Espagne. Des cas de morsures ont également été signalés dans ces pays, y compris sur les îles touristiques populaires comme Majorque et Ibiza.

Voici toutes les informations dont vous avez besoin sur l'araignée et sur la façon de vous protéger pendant vos prochaines vacances. Un résumé.

L'araignée brune à dos de fiddleback ou Loxosceles rufescens est un type d'araignée solitaire. Elle a une longueur de corps relativement petite de 7 à 9 millimètres. Ses yeux ne sont pas huit, mais six, et elle est classée comme l'une des six araignées sablées à six yeux. Les yeux réfléchissent la lumière. L'araignée brune à dos de fiddleback a une couleur jaunâtre-brun et un motif distinctif sur son corps resembling une violon.

Étant la seule de l'espèce Loxosceles, l'araignée fiddleback est présente en Europe. Elle est principalement présente dans la région méditerranéenne mais est maintenant répandue dans le monde entier - y compris en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. L'Italie s'inquiète depuis longtemps de la propagation de l'araignée venimeuse. Elle devient également plus courante aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et en République tchèque. Les chercheurs de l'Université des îles Baléares prévoient que l'araignée se propagera davantage en Europe et mettent en garde contre elle. Le portail en ligne araneae - Araignées d'Europe fournit des informations sur la répartition de l'araignée fiddleback.

Comme il est indiqué dans le livre de référence "Araignées - Tout ce que vous devez savoir", "Les espèces Loxosceles ont une certaine préférence pour les bâtiments, cependant, elles mènent une vie très solitaire, rarement vues, et les morsures sont très rares." Ainsi, ces araignées venimeuses sont nocturnes et se cachent pendant la journée dans les greniers et les garages, principalement dans les fissures et les crevasses. L'araignée brune à dos de fiddleback peut survivre jusqu'à quatre mois et demi sans nourriture et sans eau et est moins courante dans les zones rurales.

Elles sont encore assez rares. Outre les deux morsures fatales en Italie, seuls quelques autres cas sont connus. Entre 2022 et 2023, quatre cas de morsures d'araignée fiddleback ont été signalés par des zoologistes de l'Université des îles Baléares dans une étude. L'un d'eux s'est produit sur l'île touristique populaire de Majorque, avec d'autres cas en Catalogne et dans les Pays basques. Aucun cas n'a été signalé en Allemagne pour l'instant.

Souvent, une morsure d'araignée fiddleback passe inaperçue au début. Une cloque se forme à l'emplacement, qui est rouge, douloureuse, démangeaisons et peut devenir une plaie. Cela conduit souvent à une nécrose, ou mort de la peau, comme il est noté sur le site d'expert "Lifeline". Dans les cas graves, de grandes zones de tissu peuvent être endommagées jusqu'à la muscle, ce qui peut être mortel.

La morsure de l'araignée fiddleback est initialement inoffensive et, si elle est remarquée, est décrite comme une légère piqûre. Les symptômes n'apparaissent généralement qu'

En voyage, il est important de connaître les habitats des araignées dangereuses pour éviter leurs piqûres. Par exemple, l'araignée fiddleback brune est souvent trouvée dans les fissures et les recoins des bâtiments, comme les greniers et les garages. Ces araignées sont de taille relativement petite, avec une longueur de corps de 7 à 9 millimètres, et ont un motif distinct de violon sur leur corps. De plus, pour se protéger contre les piqûres potentielles, il est crucial d'inspecter et d'entretenir la zone autour de votre hébergement, en particulier si elle présente des espaces étroits qui pourraient potentiellement abriter ces araignées solitaires, dont la largeur de corps est inférieure à 30 cm.

