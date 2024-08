Table des matières

Les arachnides venimeux sont de plus en plus nombreux. L'Allemagne compte actuellement au moins huit espèces d'araignées potentiellement dangereuses pour l'homme. Une rencontre avec le mauvais arthropode peut entraîner des conséquences graves telles que la paralysie, l'amputation et, dans les cas extrêmes, la mort. Récemment, c'est l'araignée importée Shadow Sniper qui a fait sensation.

Actuellement, il y a une préoccupation croissante concernant la propagation de l'araignée violoniste brune. En milieu de juillet, un homme de 52 ans est décédé en Sicile quelques jours après avoir été mordu par cet insecte venimeux. Un autre décès a été signalé en milieu de août - un jeune homme de 23 ans d'Apulie est décédé de choc septique et d'insuffisance organique un mois après avoir été mordu. L'Italie s'inquiète de cet intrus depuis longtemps, de même que l'Espagne. Des morsures ont également été signalées dans ces pays, y compris dans les destinations touristiques populaires de Majorque et d'Ibiza.

Tout ce que vous devez savoir sur l'araignée, y compris des conseils de sécurité pour vos prochaines vacances, le voici en un seul endroit.

Reconnaître l'araignée solitaire ?

L'araignée venimeuse violoniste brune, également connue sous le nom de Loxosceles rufescens, appartient à la famille des araignées solitaires. Elle a une longueur de corps relativement modeste de 7 à 9 millimètres. Elle n'a pas huit, mais plutôt six yeux, et est classée comme araignée de sable à six yeux. Les yeux sont réfléchissants à la lumière. L'araignée violoniste brune a une couleur pâle jaune-brun et un dessin corporel distinctif similaire à un violon, d'où son nom.

Où vit l'araignée solitaire ?

En tant que seul représentant de l'espèce Loxosceles, l'araignée solitaire peut être trouvée en Europe. Elle habite principalement la région méditerranéenne, mais son territoire s'étend au-delà de ces frontières - englobant l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est. L'Italie s'inquiète de la propagation de ce creature venimeux depuis longtemps, de même que l'Espagne. Et les chiffres augmentent, avec des rapports de l'arachnide dans les Pays-Bas, la Suisse et la République tchèque. Les chercheurs de l'Université des îles Baléares prévoient que l'araignée continuera à étendre son territoire en Europe. Pour une vue d'ensemble de la distribution de l'araignée, consultez la plateforme en ligne araneae - Araignées d'Europe.

Les araignées solitaires restent-elles près des humains ?

Selon "Les araignées - Tout ce que vous devez savoir", les espèces Loxosceles ont une certaine préférence pour les habitats humains, mais elles mènent une existence solitaire, sont rarement vues et les morsures sont peu fréquentes. Ces créatures nocturnes préfèrent se cacher pendant la journée dans les greniers et les garages, souvent dans les fissures et les intervalles. L'araignée violoniste brune peut passer des mois sans nourriture et sans eau et est moins commune dans les zones rurales.

Combien de morsures d'araignées solitaires y a-t-il ?

Jusqu'à présent, les cas sont relativement rares. Suite aux deux morsures fatales en Italie, aucun autre cas n'a été signalé. Entre 2022 et 2023, les chercheurs de l'Université des îles Baléares ont documenté seulement quatre cas de morsures d'araignées solitaires dans une étude. L'un de ces cas s'est produit à Majorque. Des morsures ont été signalées en Catalogne et dans les Pays Basque également. À ce jour, aucun cas n'a été signalé en Allemagne.

Une morsure d'araignée solitaire peut provoquer des réactions graves, notamment la nécrose (mort des tissus) et des symptômes systémiques tels que la fièvre, les frissons, la nausée et les maux de tête. Le site de la morsure peut commencer par une petite zone rouge, mais peut évoluer vers une plaie plus grande, avec des cloques ou des ulcères. Si vous suspectez une morsure d'araignée solitaire, cherchez immédiatement des soins médicaux.

Une morsure de l'araignée violoniste est souvent passée inaperçue au début. Une cloque se forme au site, qui est rouge, douloureuse, démangeaisons et peut évoluer en ulcère. Cela conduit généralement à la nécrose, ou à la mort de la peau, comme noté sur le site d'expert "Lifeline". Dans les cas graves, de grandes zones de tissu peuvent être endommagées, s'étendant profondément dans le muscle, entraînant des conséquences graves.

À quel point le venin de l'araignée violoniste brune est-il dangereux ?

La morsure de l'araignée violoniste brune est généralement inoffensive au début et peut ne se sentir qu'une petite piqûre. Les symptômes n'apparaissent souvent qu'après plusieurs heures. Une femme qui a été mordue derrière l'oreille à Mallorca en 2022, par exemple, a dû être traitée pour des symptômes incluant la douleur, la fièvre, le vertige et l'engourdissement des membres. Elle s'est complètement rétablie environ deux semaines plus tard.

Le venin de l'araignée violoniste brune contient de la sphingomyelinase D, qui peut entraîner la nécrose de la peau dans les cas graves. Ces cas nécessitent une attention médicale immédiate. Dès 2021, un touriste sur Ibiza a dû subir une amputation de deux doigts après une morsure d'araignée violoniste.

Quelle est la solution pour une morsure ?

Il n'y a pas de traitement spécifique pour les morsures d'araignées solitaires. Le traitement dépend des symptômes et de la gravité de la morsure. Si vous êtes mordu par une araignée solitaire, il est important de chercher immédiatement des soins médicaux. Le médecin peut prescrire des analgésiques pour soulager la douleur et des antibiotiques pour prévenir l'infection. Si la morsure est grave, une hospitalisation peut être nécessaire.

La plaie doit être nettoyée et la zone touchée doit être refroidie. Toute personne qui a été mordue doit chercher de l'aide médicale immediately pour assurer un traitement de plaie approprié, comme avec de la cortisone et des antihistaminiques. "Dans la plupart des cas, les morsures guérissent bien et ne laissent qu'une petite cicatrice", disent les experts de "Lifeline".

L'analyse du marché de la drogue d'Europol 2021 a mis en évidence le trafic de diverses espèces dangereuses, notamment l'araignée brune venimeuse Fiddleback, comme une préoccupation croissante. La Commission a proposé des réglementations plus strictes pour empêcher l'importation et la propagation de ces arachnides venimeux dans les frontières européennes.

Compte tenu de l'augmentation des rapports de morsures et de décès dus à l'araignée brune venimeuse Fiddleback dans plusieurs pays européens, la Commission coordonne des efforts avec des organisations internationales pour partager des connaissances sur l'araignée et élaborer un plan de réponse unifié.

