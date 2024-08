- Après une longue série de représentations, les professionnels de la santé optent pour une pause.

Le groupe allemand de punk rock The Doctors décide de faire une pause - gardant leurs prochains mouvements secrets. Selon le batteur Bela B (61), qui a parlé dans la série de podcasts "This One Love" d'ARD, le groupe a joué sans relâche et sorti des albums pendant trois ans, ce qui les a laissés dans le besoin d'une brève pause.

Le groupe, composé de trois punks énergiques, a récemment joué pendant trois soirs d'affilée au Tempelhofer Feld, l'ancien terrain d'aéroport. Chaque soir, ils ont diverti environ 150 000 fans enthousiastes, semblant profiter de chaque minute.

Durante une discussion avec Marco Seiffert de radioeins, le guitariste Farin Urlaub (60) a révélé : "Pour l'instant, nous n'avons pas de plans au-delà de Tempelhof. Je prévois un long voyage eco-responsable en 2023, en couvrant des distances à vélo et à pied. De superbes voyages m'attendent."

Iront-ils désormais en solo ?

Lorsque l'on a demandé aux musiciens l'avenir du groupe, ils ont été énigmatiques. Le bassiste Rodrigo Gonzalez (56) a déclaré : "Je ne révèle rien !" Dans une interview podcast précédente, Farin a déclaré : "Nous verrons comment se passent les concerts de Berlin. Si nous nous entendons toujours bien après, le groupe pourrait continuer. Si nous ferons plus, je ne suis pas sûr. Mais nous serons toujours là." Les trois membres ont également des projets parallèles.

Passées pauses

Au début de 2019, le groupe auto-proclamé "meilleur groupe du monde" a suscité des rumeurs de réunion avec une lettre puzzle complexe publiée sur leur site, marquant une pause de six ans dans les concerts en Allemagne.

L'histoire des Doctors remonte à 1982, lorsqu'ils ont été établis à Berlin-Ouest pendant la "New German Wave". Après s'être séparés en 1988, ils se sont reformés en 1993 avec une nouvelle formation, le bassiste Gonzalez restant un membre constant. Leurs concerts se vendent souvent rapidement.

