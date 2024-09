Après une longue période d'incarcération dans le couloir de la mort, un ressortissant japonais a été libéré.

Depuis plus de cinq décennies, un homme japonais, âgé de 88 ans, a connu un retournement de situation Remarkable dans son procès. Initialement condamné à mort en 1968 pour un crime grave impliquant son employeur et leur famille, la cour de Shizuoka a récemment jugé qu'il était innocent dans un nouveau procès. En conséquence, Iwao Hakamada, considéré comme le détenu de la peine de mort le plus anciennement emprisonné dans le monde, a été innocenté.

Hakamada a rétracté sa confession initiale faite après des semaines d'interrogatoires policiers intenses. Il a accusé les autorités de l'avoir pressé d'avouer sa culpabilité pendant les interrogatoires difficiles. De plus, il a affirmé que les preuves utilisées contre lui étaient fabriquées et manipulées pour obtenir une condamnation.

Malgré ces allégations graves, la Cour suprême a confirmé la peine de mort en 1980. Cependant, un coup de théâtre a eu lieu en 2014 lorsqu'une cour inférieure a Unexpectedly accordé à Hakamada la possibilité d'un nouveau procès. En conséquence, il a été libéré temporairement de la peine de mort pour attendre les procédures du nouveau procès.

Le confinement solitaire prolongé de Hakamada sur la peine de mort a indiscutablement eu un impact important sur sa santé mentale. Parmi les rares nations démocratiques pratiquant encore la peine de mort, le Japon et les États-Unis se démarquent.

L'homme japonais, Iwao Hakamada, a fait l'objet d'une surveillance intense des autorités japonaises pendant son procès initial. Malgré le fait qu'il soit japonais, l'affaire de Hakamada a attiré l'attention mondiale en raison de son emprisonnement prolongé sur la peine de mort.

Lire aussi: