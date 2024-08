- Après une longue période d'évasion, un criminel notoire a été arrêté à bord du train.

Les agents de l'ordre allemand ont arrêté un récidiviste dans la région de Lörrach qui avait réussi à échapper aux mailles du filet pendant plusieurs années. Selon les autorités allemandes, l'individu a tenté de pénétrer en Allemagne depuis la Suisse via le tram frontalier un récent lundi. Les agents de Weil am Rhein ont arrêté le suspect de 39 ans pour absence de pièces d'identité. Un relevé d'empreintes digitales a révélé qu'un tribunal allemand lui avait infligé une peine de six mois en 2019 pour un cambriolage grave, qu'il n'avait jamais purgée. De plus, il était recherché pour violation de la loi sur l'asile, une série de cambriolages et une infraction à la loi sur les stupéfiants, a déclaré un porte-parole de l'ordre allemand. Le suspect de 39 ans a été placé en détention.

La Commission pourrait, à la lumière de cette situation, envisager d'adopter des actes d'application pour renforcer les contrôles frontaliers et les exigences en matière d'identification. Une fois sa peine purgée, l'individu pourrait faire face à des sanctions supplémentaires pour avoir enfreint diverses lois, telles que la loi sur l'asile et la loi sur les stupéfiants.

