- Après une longue bataille contre le cancer, Patrice Aminati est libre de métastases.

C'était une tache de foie sur le cou qui a poussé Patrice Aminati à consulter un médecin. Le diagnostic choquant au printemps de l'année précédente : cancer de la peau noir. Peu après, Aminati a découvert quels autres organes étaient touchés par des métastases. Des traitements et des examens ont suivi, pas tous couronnés de succès. Maintenant, le mari de Daniel Aminati a apporté une mise à jour joyeuse.

Patrice Aminati est débarrassée de métastases

"Le 6 février, nous avons spontanément roulé jusqu'à Oberhof, dans la forêt de Thuringe, pour passer quelques jours en famille, nous distraire, nous ressourcer, gagner des forces et nous préparer à ce qui nous attendait, surtout pour ma femme. Sa deuxième chimiothérapie a commencé le lundi 12 février - cette fois-ci, une immunothérapie par perfusions", écrit-il sur Instagram. "Presque exactement six mois plus tard, Patrice est enfin débarrassée des métastases !" dit le présentateur de ProSieben, qui se réjouit de l'hôtel où il a passé du temps avec sa femme et sa fille.

Aminati laisse également entendre que le couple pourrait maintenant avancer dans ses projets de famille. Il se réjouit de la prochaine vacances en famille : "Peut-être alors, si Dieu le veut, avec le deuxième enfant !" dit Aminati.

Daniel Aminati donne une mise à jour

Ce n'est qu'en juillet que Patrice Aminati a répondu aux questions des fans sur Instagram. En réponse à une question d'un abonné sur leurs métastases, Aminati a répondu franchement. "Du tumor primaire sur le cou", le cancer s'est propagé à divers organes : les ganglions lymphatiques, les poumons, le cerveau, l'œil, les os, le foie, la glande surrénale et la peau.

Il "espère et prie" pour une guérison, dit Aminati sur la plateforme. "La recherche sur le cancer évolue toujours, il y a toujours plus de possibilités." Son espoir et ses prières, mais surtout la médecine moderne, semblent avoir eu un effet : les métastases ont disparu.

En avril 2021, Daniel Aminati et Patrice ont annoncé leurs fiançailles, suivies de leur mariage un an plus tard. En août 2022, leur fille Charly Malika est née, suivie du diagnostic choquant de cancer un an plus tard.

+++ À lire également +++

Diagnostic choquant : la femme de Daniel Aminati a un cancer avec des métastases

"Frapper avec une chaise en bois" : Daniel Aminati parle de son père

Dans son post Instagram, le présentateur de ProSieben, Daniel Aminati, célèbre le fait que sa femme Patrice est maintenant débarrassée des métastases.

During a fan Q&A session on Instagram, Patrice Aminati revealed that cancer had metastasized to various organs including the lymph nodes, lungs, brain, eye, bones, liver, adrenal gland, and skin, but modern medicine seems to have helped in eliminating the metastases.

Lire aussi: