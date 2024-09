Après une longue attente de cent ans, les femmes sont désormais autorisées à voyager sur des chameaux.

Depuis des siècles, les courses de dromadaires sont une tradition. Récemment, avec l'ouverture de la société saoudienne, les femmes ont commencé à entrer dans ce sport. Une femme allemande est à la tête de ce changement. Les courses de dromadaires sur ces animaux sont extrêmement lucratives.

Au moment où la barrière se lève, les dromadaires s'élancent, étirant leur cou et utilisant leurs longues pattes pour voler sur la piste sablonneuse, en courbe vers la ligne d'arrivée. "Allez! Allez!", crie un propriétaire de dromadaire depuis une voiture à côté de la piste, martelant la porte de la voiture pour encourager l'animal et le jockey. La récompense n'est pas facilement remise.

À Taif, en Arabie Saoudite, on peut essentially assister à un Grand Prix de courses de dromadaires. Plus de 13 millions d'euros sont en jeu pour le vainqueur et les concurrents bien placés sur 250 tours. Cette année, le festival du dromadaire, dans sa sixième édition, est aussi prisé que les courses de chevaux les plus prestigieuses dans le monde. 21 000 dromadaires participent cette année à Taif.

Les femmes sont maintenant "dans le jeu"

La monte de dromadaire était traditionnellement une activité masculine sur la péninsule arabique, mais les femmes commencent à percer dans le sport grâce à une femme allemande de Bade-Wurtemberg. "L'an dernier, c'était encore une exception, maintenant c'est vraiment dans le jeu", déclare Linda Krockenberger, qui vient de près de Schwäbisch Hall et a ouvert la première école d'équitation de dromadaire pour femmes à Dubaï. "La confiance grandit que les femmes peuvent faire cela et les petites roues sont enlevées", déclare la jeune femme de 33 ans.

Le premier départ officiel, une course de dromadaires féminines sous la supervision d'une fédération, a eu lieu l'an dernier à Taif. Krockenberger a commencé à entraîner dix femmes - cette année, elles sont déjà 25. Les courses de femmes séparées s'inscrivent dans le désir de l'Arabie Saoudite de présenter une image moderne : les femmes peuvent conduire des voitures, créer des entreprises - ou concourir dans des courses de dromadaires. "Ce n'est pas accepté par tout le monde", déclare un cavalier iranien. "Mais certaines personnes le soutiennent vraiment." Malgré les réformes, l'Arabie Saoudite se classe toujours mal en matière de droits des femmes selon les activistes des droits de l'homme.

Des dromadaires de haut niveau concourent

Sur la péninsule arabique, les dromadaires ont été et continuent d'être un symbole de statut, utilisés pour la viande, le lait, la laine et le cuir, ainsi que pour le transport. Les courses sont censées avoir commencé dès le 7ème siècle comme activité amusante, puis également lors de mariages et de festivals religieux. Le sport s'est répandu en Afrique de l'Est, en Inde et en Australie. Dans le monde arabe, des dromadaires de haut niveau concourent grâce à des programmes d'entraînement et d'élevage spécialisés, y compris l'insémination artificielle et les transferts d'embryons. Même leurs dromadaires de Dubaï ne sont pas à la hauteur ici, déclare Krockenberger.

Ce qui a commencé comme une activité nomade du désert a été poussé à des performances de pointe avec des méthodes modernes. En général, il n'y a plus de jockeys sur les bosses, mais de petits robots que les propriétaires peuvent contrôler avec des télécommandes. Le poids plus léger des robots permet aux animaux plus jeunes de courir plus vite, réduisant le risque de blessures à la colonne vertébrale. Dans des SUV, les propriétaires et les entraîneurs courent à côté de la piste, en klaxonnant et en tirant parfois des coups de feu.

"Concentration intense alors que Krockenberger et son équipe montent. Leurs pieds, portant des chaussettes, se glissent sous la couverture de selle, les genoux stabilisant sur la bosse du dromadaire. Contrairement à l'équitation à cheval, il n'y a pas de selle ni d'étriers. 'C'est un bond incroyable, il défie toutes les lois de la physique', déclare un participant après la course. Malgré la courte distance de seulement deux kilomètres et quelques minutes, certaines mains tremblent encore trente minutes plus tard."

"C'est épuisant, on ne peut pas sous-estimer ces trois minutes", déclare Swaantje Jorina Niehus, qui a voyagé de Zug, en Suisse, pour la course. Elle a commencé chez Krockenberger il y a deux ans et se rend à Dubaï pour l'entraînement tous les trois mois. "Vous êtes à la merci du dromadaire", déclare Niehus. Une fois que le troupeau commence à courir, les animaux jusqu'à 800 kg maintiennent leur galop ou leur trot jusqu'à la ligne d'arrivée. "On ne peut pas s'arrêter comme dans les courses de chevaux", dit-elle. Une Algérienne de l'équipe de Krockenberger remporte la première place, les larmes coulant sur son visage lors de la photo de vainqueur.

Krockenberger sait qu'il faut de la patience pour que des courses officielles majeures se produisent, par exemple aux Émirats. Au-delà des barrières, les soigneurs mènent des troupeaux de dromadaires autour. "Si je ne le fais pas", a-t-elle déclaré, "qui le fera?"

