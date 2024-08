- Après une interruption de six ans, la commémoration de la Rhénanie du Nord-Westphalie est de retour.

Après une pause de six ans, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie célèbre à nouveau son anniversaire avec un grand événement public. Connu sous le nom de Jour de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il aura lieu à Cologne aujourd'hui et demain.

Différentes organisations, régions et autorités seront présentes sur un site important, proposant des activités et des démonstrations de leur travail. La fameuse « mile de fête » s'étend sur plus de 2,5 kilomètres, avec le Cologne Rheinauhafen comme cœur.

« L'aire d'exposition couvre environ 70 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 70 terrains de football. C'est plutôt grand », note Daniel Kölle, responsable de la Cologne Stabsstelle Events, Film, et Télévision. Estimer le nombre de visiteurs est un défi, mais les organisateurs prévoient initialement environ 100 000 visiteurs par jour.

Le 23 août est célébré comme anniversaire de l'État, car la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été créée ce jour-là en 1946. La première Journée de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été célébrée en 2006, et elle a eu lieu tous les deux ans depuis 2012. La dernière Journée de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie avant la pandémie a eu lieu en 2018, organisée par Essen.

Expositions impressionnantes à Cologne

La zone des services d'urgence à Cologne est attendue pour laisser une forte impression. Plusieurs services de secours et d'urgence présenteront leurs compétences et leur équipement. La police de l'État occupe la plus grande section, présentant des unités de chiens et des canons à eau, entre autres choses. Les ministères participent également, avec le ministère de la Justice construisant un « village de la justice » de la cour à la prison transport. L'Association allemande de sauvetage (DLRG) prévoit une descente en rappel d'un pont.

Plusieurs scènes proposant des programmes quotidiens sont prévues, avec des conférences, des lectures, des slams de poésie et des concerts, comme ceux du chanteur de reggae Patrice et du rappeur pop Mo-Torres.

Concert d'été le samedi soir

Pour la première fois, le traditionnel concert d'été du gouvernement de l'État sera intégré aux festivités. Samedi, l'Orchestre philharmonique du Nord-Ouest dirigera sous la direction de Frank Beermann sur la Cologne Roncalliplatz. Le concert sera également diffusé en direct à la télévision et à la radio sur WDR 3.

La Journée de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un événement gratuit pour tous les citoyens.

