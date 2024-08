- Après une interruption de six ans, la célébration de Rhénanie du Nord-Westphalie fait son retour.

Après une pause de six ans, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie célèbre à nouveau son anniversaire d'État avec un événement public massif. Connu sous le nom de Jour de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, cette célébration aura lieu ce week-end (17 et 18 août) à Cologne.

Différentes organisations, régions et autorités se présenteront sur une vaste étendue, proposant des activités et des présentations de leur travail. S'étendant sur 2,5 kilomètres, le mile festif est le point central de l'événement, avec Cologne Rheinauhafen comme centre.

Selon Daniel Kölle, responsable de l'Events, Film et Television Stabsstelle de Cologne, "La zone d'exposition s'étend sur environ 70 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 70 terrains de football - un espace plutôt vaste." Cependant, estimer le nombre de visiteurs est quelque peu difficile. Initialement, les organisateurs prévoient 100 000 visiteurs par jour.

L'anniversaire de l'État tombe le 23 août - une date marquée par l'établissement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 1946. En 2006, le premier Jour de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été organisé pour célébrer son 60e anniversaire, l'événement ayant lieu tous les deux ans depuis 2012. La dernière célébration en 2018 a été organisée à Essen. Malheureusement, l'événement à grande échelle a été négativement affecté par la pandémie de Corona en 2020 et 2022.

À Cologne, le spectacle de la vaste zone de lumière bleue est censé être captivant. Les services d'urgence et de sauvetage présenteront leur équipement, notamment une présence importante de la police de l'État, qui prévoit de démontrer des unités de chiens et des canons à eau. De plus, divers ministères participeront. Le ministère de la Justice construira un "village de la justice", comprenant un tribunal, une prison et un transport de prisonniers. L'Association allemande de sauvetage (DLRG) prévoit de réaliser une descente en corde depuis un pont.

Plusieurs scènes proposant des programmes quotidiens, y compris des conférences, des conférences, des lectures, des slams poétiques et des concerts d'artistes comme le chanteur de reggae Patrice et le rappeur pop Mo-Torres, sont également prévus.

Pour la première fois, le traditionnel concert estival du gouvernement de l'État sera intégré aux célébrations. Samedi, la North West German Philharmonic, dirigée par Frank Beermann, se produira sur la place Roncalli de Cologne. Le concert sera également diffusé en direct sur la télévision WDR et la radio WDR 3.

Le Jour de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est complètement gratuit pour tous les résidents.

