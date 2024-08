- Après une fusillade à Zingst: un homme de 25 ans hors de danger

Un homme de 25 ans, grièvement blessé par balles le vendredi dernier dans la station balnéaire de la mer Baltique de Zingst, n'est plus en danger de mort. La police a annoncé cela lundi.both he and a 24-year-old who was also shot are still in the hospital. The police are not releasing any more information about the background of the crime for tactical reasons. However, there have been search operations in recent days involving special forces.

Le "Nordkurier" a rapporté que des policiers lourdement armés ont fait irruption dans un immeuble d'appartements dans le district de Rostock de Brinckmansdorf vendredi soir. Selon des informations internes, ils cherchaient un homme qui pourrait être lié au crime, mais il n'a pas été trouvé.

Les premières investigations suggèrent que les deux hommes blessés faisaient partie d'un petit groupe. Ils se trouvaient sur la Seebrueckenplatz à Zingst, où il y a un petit bistro, le Kurhaus, et un restaurant. La place est surélevée sur la digue, avec la Seestraße qui passe en dessous, qui a un accès de service pavé.

Les enquêteurs pensent que les auteurs ont tiré depuis une voiture depuis la Seestraße. Il est possible que le véhicule ait également roulé sur une courte distance sur la route d'accès. Ensuite, les coups de feu ont été tirés, la distance entre les tireurs et les victimes étant d'environ 30 à 40 mètres.

Les investigations pour tentative de meurtre se poursuivent. Les deux victimes sont allemandes. "Il y a des mesures de recherche extensives pour les suspects possibles", a déclaré une porte-parole de la police.

Zingst est une destination touristique populaire en raison de ses plages. La Seebrueckenplatz est un endroit populaire en été, avec une piste cyclable côtière animée qui passe à côté, et un accès direct à la plage de la mer Baltique. De l'autre côté, il y a des hôtels, des restaurants, des magasins et des maisons de vacances.

La police se tait sur le mobile exact de la fusillade, car elle a d'autres enquêtes en cours. Malgré les efforts de recherche intenses, aucun suspect n'a été identifié pour le moment.

Lire aussi: