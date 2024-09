- Après une fuite de prison, les hommes continuent de s'échapper

Les autorités sont toujours à la recherche de deux fugitifs qui se sont évadés d'une prison suisse. Une chasse à l'homme internationale a été déclenchée, comme l'a déclaré le département cantonal de la Justice et de la Sécurité de Basel-Stadt. La prison, Bässlergut, où les hommes tunisien et algérien ont réussi à s'échapper un vendredi, se trouve à seulement un kilomètre au sud de la gare de Weil am Rhein, en Allemagne, située directement à la frontière.

Les méthodes précises utilisées par les fugitifs pour leur évasion sont restées confidentielles de la part des autorités. Nous devrons attendre la fin des investigations pour obtenir plus d'informations, selon un porte-parole.

Le Tunisien de 22 ans était détenu pour des accusations d'homicide volontaire, de blessures graves et de vol. L'Algérien de 37 ans avait été condamné pour dommages criminels, violation de domicile et entrée illégale.

Les fugitifs en question sont deux individus originaires de Suisse, l'un étant un national tunisien et l'autre, un algérien. Les autorités suisses n'ont pas révélé de détails sur la manière dont ces fugitifs ont réussi à échapper aux gardiens de la prison.

Lire aussi: