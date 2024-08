- Après une descente record de drogue à Captagon, quatre hommes sont jugés.

Procès record pour trafic de drogue de synthèse Captagon

Un procès contre quatre hommes commence au tribunal régional d'Aix-la-Chapelle à 9h00. Les accusés, âgés de 33 à 46 ans, sont accusés d'avoir importé et distribué environ 480 kilogrammes de Captagon, d'une valeur de rue d'environ 58 millions d'euros.

Saisie record en Allemagne

Quatre hommes nés en Syrie, dont deux détiennent également la nationalité allemande, sont accusés d'être membres d'un réseau de trafic de drogue. S'ils sont reconnus coupables de bandenmäßiges Handeltreibens avec de grandes quantités de stupéfiants, ils encourent jusqu'à 15 ans de prison.

La saisie, rendue publique en décembre 2023, était la plus importante jamais réalisée en Allemagne. Des kilogrammes de drogue ont été interceptés à l'aéroport de Cologne/Bonn et de Leipzig. La piste a conduit à Aix-la-Chapelle, où la police a trouvé des centaines de kilogrammes de la drogue illégale dans un box de garage.

Effets du Captagon sur les humains

Selon l'Office fédéral de police criminelle (BKA), le Captagon cause une dépendance sévère et peut entraîner dépression, hallucinations et états d'anxiété. La drogue est principalement commerçée dans les pays du Moyen-Orient, en particulier en Arabie saoudite, et est utilisée comme drogue de fête et pour améliorer les performances.

En Allemagne, le Captagon joue un rôle mineur, les pays européens servant principalement de points de transit. En 2023, seulement un cas a été enregistré en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un homme a été trouvé en possession d'une petite quantité.

Stocké parmi des bougies parfumées

La source de la drogue des accusés est inconnue. Ils auraient décidé de dealer en grandes quantités au moins à partir d'octobre 2021. Certains de la drogue aurait été expédiée par fret aérien en Australie, en Arabie saoudite, au Qatar et au Bahreïn, cachée parmi des marchandises légales comme des bougies parfumées, une cheminée électrique et un purificateur d'air. Des rapports antérieurs de l'office d'enquête douanière d'Essen ont indiqué que plus de 300 kilogrammes avaient été trouvés dans un box de garage sous des palettes de 16 tonnes de sable.

Le procès pour les allégations de trafic de drogue contre les quatre hommes aura lieu au tribunal d'instance, plus précisément au tribunal régional d'Aix-la-Chapelle. Quels que soient la décision du tribunal, les conséquences pour les accusés pourraient être graves, car ils encourent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 15 ans en raison de leur implication dans le bandenmäßiges Handeltreibens avec de grandes quantités de stupéfiants.

