- Après une controverse sur le dopage, Sinner décide de se séparer de ses gestionnaires.

Jannik Sinner fait face à des conséquences personnelles suite à la controverse entourant son acquittement après deux violations de dopage avant l'US Open. Il a annoncé lors d'une conférence de presse avoir mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur Umberto Ferrara et le physiothérapeute Giacomo Naldi.

Dans une confession franche, le joueur de 23 ans a déclaré : "En raison de ces erreurs, je ne peux plus avoir confiance en eux pour continuer à travailler ensemble. J'ai connu de nombreux défis récemment, et maintenant que le verdict est tombé, j'ai besoin de temps pour me remettre de tout ça."

La légende du tennis Boris Becker a salué cette décision, la qualifiant de "choix judicieux".

Après deux tests positifs en mars pour la stéroïde anabolique prohibée Clostebol et une suspension provisoire, Sinner a été innocenté par un tribunal impartial, selon le régulateur du tennis ITIA. Sinner a convaincu que la substance interdite avait été ingérée suite à un massage.

Des rapports ont fait surface selon lesquels Naldi s'était blessé au doigt et l'avait traité avec du spray Trofodermin, qui contient du Clostebol. Naldi avait obtenu cela de Ferrara. Sinner a exprimé sa gratitude envers les deux pour leur collaboration de deux ans, reconnaissant que cela avait été une période difficile pour lui et son équipe - "et cela l'est toujours".

La gestion de l'affaire Sinner par les organismes de réglementation est un sujet brûlant lors de ce dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Alexander Zverev affirme que sa relation amicale avec l'un de ses principaux rivaux reste inchangée. "Je n'ai pas d'opinion sur cette affaire car je n'ai pas assez d'informations", a déclaré le médaillé d'or olympique de tennis 2021 à New York. "Jannik est un type formidable que je connais en dehors du court. Notre relation a toujours été forte, et cela ne changera pas."

Zverev a trouvé un aspect "un peu bizarre" : la divulgation publique de l'acquittement et des tests positifs par l'ITIA, tous deux intervenus le même jour. L'Agence mondiale antidopage (AMA) prévoit d'examiner la décision de près et conserve le droit de la contester devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne si nécessaire.

En tant que tête de série numéro un, Sinner débutera à l'US Open, qui commence lundi. Il a récemment remporté le tournoi Masters-1000 et a battu Zverev en demi-finale en chemin vers le titre.

Après avoir mis fin à ses partenariats en raison de la perte de confiance, Sinner a mentionné avoir besoin de temps pour se remettre des récents défis et du résultat de la controverse. En se concentrant sur son prochain début à l'US Open en tant que tête de série, Sinner vise à maintenir sa forme et à poursuivre sa série de victoires.

