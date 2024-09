Après une collision de navires en mer du Nord, le sauvetage du Verity a été mené à bien.

La partie avant du navire, appelée la proue, a été hissée sur un navire de transport le mercredi à l'aide d'une grue volante. Le processus de levage de la proue de 50 mètres de long et de 580 tonnes avait commencé la veille. Le retrait de la section arrière du navire avait été un succès en août, ce qui incluait également la récupération d'un marin décédé. Plusieurs navires, notamment trois remorqueurs, deux barges et deux autres navires, ont participé à l'opération de sauvetage des débris.

Les épaves sauvées seront maintenant transportées aux Pays-Bas pour une élimination appropriée, selon le WSV. Le nettoyage sur le site se poursuivait toujours, avec des plans pour retirer les débris tels que les couvercles de écoutilles du fond marin. Suite à une enquête, la zone devrait être rouverte à la navigation.

Eric Oehlmann, directeur général de la Direction générale des voies navigables et du shipping à Bonn, a salué l'"excellent opération de sauvetage" et le "travail hautement compétent" de tous les impliqués. Il a ajouté : "Il est heureux que deux marins aient été secourus". Ses pensées allaient également aux familles des disparus et des morts.

Le "Verity" de 91 mètres de long et le gros navire de charge "Polesie" de 190 mètres de long se sont heurtés dans la Baie allemande en octobre. Alors que le "Polesie" est resté à flot avec 22 personnes à bord, le "Verity" a coulé avec ses sept membres d'équipage. Un membre d'équipage a été récupéré mort peu après l'incident, et deux survivants ont été secourus des débris. Les recherches pour les quatre marins portés disparus ont été abandonnées après 24 heures.

Les enquêtes sur l'incident se poursuivent. Depuis que le "Verity" naviguait sous le pavillon britannique, une autorité britannique compétente enquête sur la cause de l'accident, selon le WSV. Il y a une coopération étroite avec le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents maritimes. Un rapport conclusif n'a pas encore été publié.

Les épaves sauvées du "Verity" seront transportées au Royaume-Uni pour des investigations supplémentaires, selon les autorités britanniques. Après le levage complet de la proue un mercredi, le reste des débris suivants du "Verity" subira des processus d'élimination.

Lire aussi: