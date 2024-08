- Après une chute, l'équipe de taille modeste triomphe à Bochum, remportant une victoire 2:0 contre Gladbach.

Tim Kleindienst, le jeune prodige, a mis fin à la longue quête de Borussia Mönchengladbach pour un triomphe en Bundesliga. Dans leur victoire 2:0 contre VfL Bochum, l'équipe de Seoane a finalement eu de quoi se réjouir, après sept matches sans victoire. Les 26 000 spectateurs du Vonovia Ruhrstadion ont vu Kleindienst (61.) marquer un but pour ses 29 ans, donnant ainsi l'avantage à son équipe. Honorat a ensuite marqué le deuxième but à la 78e minute. Bochum, qui avait commencé la saison invaincu lors de ses trois premiers matches, a subi une défaite.

Malgré l'absence de Manu Koné, parti la veille rejoindre AS Roma pour environ 20 millions d'euros, les visiteurs ont essayé de prendre le contrôle du match. Cependant, ils ont eu du mal à gérer la pression de Gladbach. Bochum a failli marquer en premier, mais la tentative de Hofmann depuis la position demi-gauche a manqué le poteau de justesse.

Un coup de semonce pour Gladbach

Cette occasion manquée a semblé servir de coup de semonce pour Gladbach. Au fil du match, ils ont pris le contrôle et ont augmenté la pression sur le but de Bochum. À leur grande déception, Stöger, qui avait aidé Bochum à se qualifier pour la promotion lors de la phase finale de la saison précédente, a failli marquer contre son ancien club à deux reprises. Sissoko a dégagé un tir de Gladbach sur la ligne, puis la tentative de Stöger depuis l'extérieur de la surface a frôlé le but.

Malgré la détermination des deux équipes, le match a manqué d'excitation de haut niveau en première mi-temps, la plupart de l'action se déroulant entre les deux zones de penalty. Bien que Gladbach ait montré son envie de jouer, ils n'ont pas réussi à produire une pointe d'attaque.

Plus d'excitation après la pause

La deuxième mi-temps a été plus animée, principalement en raison du retour en force de Bochum, qui a failli prendre l'avantage grâce à une tentative de Baldé, remplaçant. Gladbach a vu un but être annulé pour hors-jeu, et Honorat a heurté le poteau lors d'une contre-attaque, indiquant un niveau de divertissement plus élevé.

Finalement, les compétences supérieures de Gladbach ont prévalu. Après une passe en profondeur d'Honorat, Kleindienst a doublé son total de la saison avec une tête bien placée. Peu après, Kleindienst a rendu la pareille à Honorat en le mettant en position pour un finish à bout portant et sceller la victoire.

Ainsi, le début de saison parfait de Bochum s'est terminé.

