Après une blessure à la tête, Benjamin Dowling est mort tragiquement après plus de trois décennies.

Après avoir nié à plusieurs reprises avoir blessé Benjamin Dowling, Terry McKirchy, âgée de 62 ans, a finalement admis l'avoir blessé et a reconnu sa culpabilité pour homicide involontaire dans une salle d'audience du comté de Broward le mercredi. Un juge l'a condamnée à trois ans de prison, suivis d'une période de probation de dix ans pour délinquants.

Les médecins ont rapporté que Dowling, âgé de cinq mois, avait subi des lésions cérébrales graves en raison de secousses violentes, ayant sectionné ses nerfs.

En 1985, McKirchy a plaidé non coupable d'avoir tenté de commettre un meurtre au premier degré et d'avoir battu un enfant avec aggravation. Elle a été condamnée à des week-ends en prison pendant 60 jours et à une période de probation de trois ans.

Dowling a passé toute sa vie avec des handicaps graves jusqu'à son décès tragique à l'âge de 35 ans le 16 septembre 2019.

En 2021, McKirchy a été inculpée de meurtre au premier degré par les procureurs, invoquant un rapport du médecin légiste selon lequel le décès de Dowling était directement lié aux blessures qu'il avait subies en 1984. Face à une peine de prison à vie, elle a plaidé coupable du délit moins grave d'homicide involontaire le mercredi, concluant un accord de plaidoyer avec les procureurs.

Une famille à la recherche de justice

Tout le monde qui a connu Benjamin Dowling était mieux loti pour l'avoir rencontré, a déclaré Rae Dowling à la cour le mercredi.

Elle a décrit le soutien et l'unité que la famille et la communauté de son fils ont témoignés en lui offrant une vie enrichissante malgré les nombreuses opportunités qu'il a manquées.

"Benjamin n'a jamais fréquenté une école traditionnelle, il a manqué les événements du lycée comme les bals de promo et les remises de diplômes. Il n'a jamais pu conduire, avoir une petite amie ou participer à des activités avec ses frères et sœurs", a mentionné Dowling. "Benjamin n'a jamais pu exprimer son amour pour ses parents ou ses membres de la famille."

"Benjamin a souffert de handicaps profonds chaque seconde de sa vie de 35 ans, en raison des actions de Terry McKirchy envers lui pendant qu'il était sous sa garde le 3 juillet 1984", a-t-elle poursuivi.

Les Dowlings ont rencontré McKirchy, une femme de 22 ans ayant de l'expérience en garde d'enfants, grâce à un parent de Benjamin, a expliqué Dowling. Ils ignoraient son passé criminel, alors ils lui ont confié la garde de Benjamin, a-t-elle ajouté.

Dowling a lu une entrée de son journal, qu'elle avait écrite il y a 40 ans, détaillant l'état de son bébé lorsqu'elle l'a récupéré chez McKirchy ce mardi fatal de juillet.

"Il était assis dans son siège auto, plus pâle qu'un fantôme, les poings serrés, gémissant et fixant le vide. Il ne m'a pas reconnue, et je suis partie dès que j'ai pu", a lu Dowling.

Elle a conduit Benjamin à l'hôpital, où elle a appris son état critique. Les médecins, suspectant des maltraitances, ont contacté la police, a-t-elle dit.

"Pour tous les effets pratiques, l'existence brève de Benjamin, de 173 jours, cinq mois et trois semaines, était terminée", a-t-elle admis.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, McKirchy a écrit une lettre d'excuses aux parents de Benjamin. Son avocat l'a lue à la cour le mercredi.

"Je me souviens clairement avoir été extrêmement dépassée et épuisée en m'occupant de tous les enfants chez moi, et c'est dans cet état, sur un coup de tête et de colère, que j'ai frappé Benjamin alors qu'il et les autres enfants criaient", disait la lettre.

"Vos vies, la vie de Benjamin et son bien-être ont tous été affectés par mes actions. Je suis sincèrement désolée pour ça", concluait la lettre.

CNN a contacté l'avocat de McKirchy pour un commentaire, mais ils ont refusé de le faire.

Syndrome du bébé secoué

Les professionnels de la santé font référence à un type de traumatisme crânien abusif connu sous le nom de syndrome du bébé secoué lorsqu'ils parlent des blessures résultant du secouement violent ou du secouement et de l'impact de la tête d'un bébé ou d'un jeune enfant, ce qui peut entraîner la mort ou des lésions neurologiques irréversibles, selon le Centre national sur le syndrome du bébé secoué.

Environ 80 % des victimes souffrent de handicaps à vie, et 25 % meurent de leurs blessures, selon le centre.

Les bébés de moins d'un an sont les plus vulnérables aux traumatismes crânien abusifs, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Presque tous les victims

