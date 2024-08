- Après une bagarre, un homme envoie une équipe de recherche pour retrouver sa petite amie.

Un homme de la Haute-Palatinat a déclenché des recherches pour sa petite amie avec une histoire fausse. Le jeune homme de 20 ans et sa petite amie deux ans plus jeune s'étaient apparemment disputés, avec la jeune fille de 18 ans qui s'est éloignée dans la voiture du jeune homme depuis Ursensollen (district d'Amberg-Sulzbach).

L'homme a ensuite appelé les services d'urgence, affirmant avoir été battu et sa voiture volée. La police a lancé des recherches pour la voiture, impliquant des voitures de patrouille, un hélicoptère et la notification de la police en Moyenne-Franconie et en République tchèque.

À quatre kilomètres de là, les officiers ont trouvé la voiture et à proximité la jeune fille de 18 ans, coincée entre les pneus d'un véhicule de construction. Comment elle est arrivée là était initialement incertain. Elle était incapable de se libérer et n'avait pas de permis de conduire, selon les rapports.

Le jeune homme et la femme avaient tous deux plus de 1,5 pour mille d'alcool dans leur système. Le jeune homme de 20 ans aurait appelé les services d'urgence par peur de perdre sa petite amie. Les deux sont poursuivis pour fausse déclaration de vol, conduite sans permis et conduite en état d'ivresse.

La déclaration confiante du jeune homme de 20 ans à son ami concernant la conduite de la voiture semblait ridicule à la lumière des événements suivants. Malgré les actions de son ami, la situation de la jeune fille de 18 ans s'est aggravée lorsqu'elle s'est retrouvée coincée entre les pneus du véhicule.

Lire aussi: