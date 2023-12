Après une année terrible en matière de climat, voici 5 raisons de se sentir positif

Mais la morosité ambiante a aussi été marquée par des signes de progrès. Des records ont été établis en matière d'énergies renouvelables, le monde a célébré l'une de ses plus grandes victoires environnementales et des pays ont fait un pas prudent mais historique vers un avenir sans combustibles fossiles.

Voici cinq raisons d'espérer.

Une montée en puissance des énergies renouvelables

Alors qu'il devient de plus en plus urgent de se passer rapidement des combustibles fossiles qui réchauffent la planète, le monde a connu quelques belles réussites dans le domaine des énergies propres.

À l'occasion d'Halloween, le Portugal a battu un record. Pendant plus de six jours d'affilée, entre le 31 octobre et le 6 novembre, ce pays de plus de 10 millions d'habitants s'est appuyé uniquement sur des sources d'énergie renouvelables, donnant ainsi un bel exemple au reste du monde.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est en 2023 que l'on devrait assister à la plus forte augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable à ce jour.

La Chine, premier pollueur mondial, a fait des progrès fulgurants dans le domaine des énergies renouvelables, et le pays s'apprête à dépasser ses objectifs en matière d'énergie éolienne et solaire avec cinq ans d'avance. Selon un rapport publié en juin, la capacité solaire de la Chine est désormais supérieure à celle du reste des pays du monde réunis, ce que l'auteur du rapport, Global Energy Monitor, a qualifié de "stupéfiant".

On ne peut toutefois ignorer que la Chine a également augmenté sa production de charbon cette année, se tournant vers ce combustible fossile alors que les vagues de chaleur dévastatrices augmentaient la demande d'énergie pour la climatisation et le refroidissement, et que la sécheresse persistante dans le sud du pays avait des répercussions sur l'approvisionnement en hydroélectricité, qui dépend de précipitations suffisantes.

La Chine et les États-Unis ont annoncé en novembre qu'ils reprendraient leur coopération en matière de changement climatique et se sont engagés à augmenter considérablement la production d'énergie renouvelable, notamment pour remplacer les combustibles fossiles, ce qui a suscité l'espoir que la production de charbon du pays atteindrait son maximum et diminuerait.

Un accord sur le climat qui cible les combustibles fossiles

Après plus de deux semaines de négociations houleuses, le sommet sur le climat COP28, qui s'est tenu à Dubaï, s'est achevé en décembre sur un engagement sans précédent de près de 200 pays à abandonner les combustibles fossiles.

Bien que l'accord n'ait pas exigé que le monde élimine progressivement le charbon, le pétrole et le gaz - ce que plus de 100 pays avaient soutenu -, il a appelé les pays à "contribuer" à une "transition vers l'abandon des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques". C'est la première fois que tous les combustibles fossiles, principaux responsables de la crise climatique, sont visés par un accord de la COP.

Le président de la COP28, Sultan Al Jaber, qui a présidé les négociations, a qualifié l'accord d'"historique", ajoutant qu'il représentait "un changement de paradigme susceptible de redéfinir nos économies".

L'impact de cet accord dépendra de ce que les pays feront ensuite pour le mettre en œuvre. De nombreux experts ont mis en garde contre les lacunes qui pourraient laisser la porte ouverte à une expansion continue des combustibles fossiles.

Mais le fait qu'un accord ait été conclu sur les combustibles fossiles a été largement salué et considéré comme une avancée.

"Nous avons amené les gens à faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites auparavant", a déclaré John Kerry, l'émissaire américain pour le climat, à Christiane Amanpour, sur CNN, après le sommet, le qualifiant de "succès historique".

Déforestation en chute libre au Brésil

Après des années de déforestation galopante en Amazonie brésilienne, des progrès notables ont été accomplis cette année dans la réduction de la destruction des forêts.

L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et sa protection est considérée comme essentielle pour freiner le changement climatique. Elle agit comme un puits de carbone qui absorbe la pollution atmosphérique qui réchauffe la planète. Lorsque les forêts ou les arbres sont détruits, ils émettent des gaz à effet de serre. La déforestation et la dégradation des sols sont responsables d'au moins un dixième de la pollution mondiale par le carbone.

La déforestation au Brésil a diminué de 22,3 % au cours des 12 mois précédant juillet, selon les données du gouvernement national, alors que le président Luiz Ignácio Lula da Silva a commencé à faire des progrès par rapport à sa promesse de freiner la destruction rampante des forêts qui a eu lieu sous son prédécesseur, Jair Bolsonaro.

Marcio Astrini, directeur du groupe de pression Climate Observatory, a qualifié ce résultat d'"impressionnant" qui "scelle le retour du Brésil dans l'agenda climatique".

Néanmoins, le taux de déforestation au Brésil est resté près de deux fois plus élevé que le niveau le plus bas jamais atteint en 2012. Environ 9 000 kilomètres carrés de forêt tropicale ont été détruits au cours de cette période. Il reste un long chemin à parcourir pour respecter l'engagement de Lula de parvenir à une déforestation nulle d'ici à 2030.

La couche d'ozone se rétablit bien

Un groupe d'experts soutenu par les Nations unies a annoncé en janvier que la couche d'ozone était en passe de se reconstituer complètement d'ici quelques décennies, grâce à l'élimination progressive des produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone dans le monde entier.

La couche d'ozone protège la planète des rayons ultraviolets nocifs, mais depuis les années 1980, les scientifiques ont mis en garde contre un trou dans ce bouclier dû à des substances nocives pour la couche d'ozone, notamment les chlorofluorocarbones (CFC), largement utilisés dans les réfrigérateurs, les aérosols et les solvants.

La coopération internationale a permis de limiter les dégâts. Un accord connu sous le nom de protocole de Montréal, entré en vigueur en 1989, a amorcé l'élimination progressive des CFC. La reconstitution de la couche d'ozone qui s'en est suivie a été saluée comme l'une des plus grandes réalisations environnementales au monde.

Si les politiques mondiales restent en place, la couche d'ozone devrait retrouver son niveau de 1980 d'ici à 2040 dans la majeure partie du monde, selon l'évaluation. Pour les régions polaires, le délai de reconstitution est plus long : 2045 pour l'Arctique et 2066 pour l'Antarctique.

Une étude publiée en novembre a toutefois jeté un doute sur ces progrès. L'article, publié par Nature Communications, révèle que le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique "est non seulement resté important en superficie, mais qu'il s'est également approfondi pendant la majeure partie du printemps antarctique". Toutefois, certains scientifiques se sont montrés sceptiques quant aux conclusions de l'étude, estimant qu'elle s'appuyait sur une période trop courte pour tirer des conclusions sur la santé à long terme de la couche d'ozone.

Les ventes de véhicules électriques explosent

La popularité des véhicules électriques s'est accrue cette année, les ventes américaines atteignant un niveau record. Les Chinois et les Européens sont également nombreux à acheter des véhicules électriques.

Les véhicules électriques, qui sont plus respectueux de la planète que les voitures à essence ou à moteur diesel lorsqu'ils fonctionnent avec des sources d'énergie renouvelables, sont essentiels pour décarboniser le transport routier, qui est responsable d'environ un sixième de la pollution mondiale due au réchauffement de la planète, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Selon un rapport de Bloomberg New Energy Finance, les Américains ont acheté 1 million de véhicules entièrement électriques en 2023, un record annuel.

Les véhicules électriques ont représenté environ 8 % de toutes les ventes de véhicules neufs aux États-Unis au cours du premier semestre 2023, selon le rapport. En Chine, les VE représentaient 19 % de toutes les ventes de véhicules, et dans le monde entier, ils représentaient 15 % des ventes de nouveaux véhicules de tourisme.

Les ventes de VE en Europe ont augmenté de 47 % au cours des neuf premiers mois de 2023, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (EAMA). Toutefois, les concessionnaires automobiles ont prévenu que les ventes diminuaient car les consommateurs attendent des modèles moins chers, attendus dans deux ou trois ans.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com