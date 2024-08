- Après une absence prolongée de 17 ans, Kali Rocha retrouve sa notoriété.

La série américaine à succès "Grey's Anatomy", diffusée depuis 2005, a constamment démontré que les personnages qui quittaient la série ne disparaissaient pas vraiment. Cependant, la saison à venir va pousser ce concept encore plus loin, avec le retour de l'actrice américaine Kali Rocha (52) dans son rôle de Sydney Heron, 17 ans après sa dernière apparition dans la populaire drama médical d'ABC.

Dans une rareté pour un personnage qui revient dans une série en cours, Rocha est prévue pour apparaître dans trois épisodes de la 21e saison. Selon "Deadline", cela pourrait éventuellement annoncer une réunion entre Sydney et le Dr Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54). De plus, les fans découvriront ce qui est arrivé à Sydney ces 20 dernières années depuis son départ de la série.

Le retour de Sydney Heron en tant que personnage récurrent

Sydney Heron a été introduite dans l'épisode 15 de la deuxième saison en tant que quatrième année dynamique, remplaçant Miranda Bailey pendant son congé de maternité. Toutes deux dirigeaient les internes.

Rocha est réapparue dans la saison suivante, avec cinq épisodes. Elle est revenue pour deux épisodes de plus dans la quatrième saison et a fait sa dernière apparition en tant qu'invitée dans l'épisode 8, diffusé en novembre 2007.

Sydney a immédiatement séduit les internes grâce à son optimisme inébranlable et sa philosophie "guérir par l'amour", qu'elle a adoptée suite à une crise de nerfs due à la perte d'un patient et à une brève pause dans la médecine.

Elle a ensuite candidaté sans succès au poste de chef de service contre le Dr Calliope "Callie" Iphigenia Torres (Sara Ramirez, 48) et Bailey, et a même eu un rendez-vous avec le Dr Derek Christopher Shepherd (Patrick Dempsey, 58). Cependant, elle a finalement réalisé que leurs personnalités étaient incompatibles.

"Grey's Anatomy" et sa tradition de revenir

C'est une tradition bien ancrée dans "Grey's Anatomy" que les visages familiers réapparaissent à Grey Sloan après des années d'absence, offrant aux spectateurs des mises à jour sur leur vie personnelle et leur parcours professionnel.

L'actrice américaine Kate Walsh (56) est revenue dans la série lors de la saison 18, dix ans après que son personnage, le Dr Addison Adrianne Forbes Montgomery, a été vu pour la dernière fois.

Dans la saison précédente, l'actrice Jessica Capshaw (48) a repris son rôle du Dr Arizona Robbins après une absence de cinq ans et demi.

L'acteur Scott Speedman (48) est devenu un membre régulier de la distribution dans la saison 19, environ trois ans et demi après que son personnage, le Dr Nick Marsh, a fait ses débuts dans un seul épisode. Il est apparu dans des rôles récurrents ces deux dernières saisons et devrait revenir pour plus d'épisodes dans la saison à venir.

Après une absence très longue, le personnage de Kali Rocha, Sydney Heron, fait son retour dans le monde de "Grey's Anatomy", apportant un twist excitant à la 21e saison. Ce retour devrait apporter des lumières sur les développements de la vie de Sydney ces 20 dernières années, suscitant l'impatience des fans qui attendent son retour.

