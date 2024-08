- Après un saut du dixième étage, mort des suites de blessures internes.

Après avoir sauté d'un tremplin de 10 mètres à Brême, un jeune homme est décédé des suites de blessures internes. Le jeune homme de 23 ans a heurté l'eau poitrine en avant et a subi des blessures mortelles, selon un porte-parole de la police. "C'était un accident terrible." L'enquête est maintenant close.

Selon les bains de Brême, deux surveillants ont observé le saut et l'atterrissage peu réussis de l'homme lundi après-midi. "Nous pensons qu'il a eu malchance", a déclaré un porte-parole des bains de Brême. Le jeune homme de 23 ans est remonté à la surface Initially but a fait des mouvements de natation incertains, son état se détériorant visiblement. Les surveillants ont réagi immédiatement, le sortant de l'eau et lui administrant les premiers secours, mais en vain.

Un tel incident ne s'était jamais produit à Brême auparavant. "Il y a toujours des gens qui atterrissent mal, mais ils ont généralement juste les fesses rouges, peut-être une ecchymose ou une blessure à l'oreille", a déclaré le porte-parole des bains de Brême. Ce cas était différent. "C'était simplement un très, très tragique accident." Une équipe d'intervention en crise soutien le personnel, et le tremplin de 10 mètres reste fermé par respect. "On ne peut pas simplement continuer."

Le personnel spécialement formé surveille toujours les tours de plongeon, a souligné le porte-parole des bains de Brême. Ils s'assurent, entre autres, que les enfants ne tombent pas à l'eau pendant les jeuxrough et que seuls les nageurs expérimentés plongent. Ceux qui ont sauté des tremplins de trois, cinq et sept mètres et demi peuvent tenter le plus haut. "Il faut mériter le plongeon de 10 mètres pour pouvoir évaluer le saut", a déclaré le porte-parole. En plongeant de 10 mètres, on atteint une vitesse d'environ 50 kilomètres par heure et on doit viser à entrer dans la piscine avec un contact minimal avec la surface de l'eau. "Plus la zone de contact est petite, moins l'impact est sévère."

La police a été informée de l'accident tragique aux bains de Brême. Les officiers sont arrivés sur les lieux pour enquêter sur les circonstances entourant la mort du jeune homme.

À la suite de l'incident, la police appelle à la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires sur le tremplin de 10 mètres pour prévenir de tels accidents à l'avenir.

