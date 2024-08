- Après un saut du dixième étage, mort des suites de blessures internes.

Après un plongeon du haut du 10 mètres, un jeune homme à Brême a probablement trouvé la mort à cause de blessures internes. Le jeune homme de 23 ans a heurté l'eau poitrine en avant, subissant des blessures mortelles, selon un porte-parole de la police. "C'était un accident terrible," a-t-il déclaré. L'affaire est maintenant close.

Les employés de la piscine de Brême ont assisté à l'incident lundi après-midi. Le plongeon du jeune homme était mauvais et il a heurté l'eau de manière maladroite, selon un porte-parole. "Nous pensons qu'il a eu malchance." Il a refait surface brièvement mais a fait des mouvements de natation incertains, son état se détériorant visiblement. Les sauveteurs ont réagi immédiatement, en le sortant de l'eau, mais leurs efforts de premiers secours ont été vains.

Un tel incident ne s'était jamais produit à Brême auparavant. "Les gens heurtent souvent l'eau maladroitement, mais ils ont généralement juste les fesses rouges, un bleu ou une blessure à l'oreille," a déclaré le porte-parole. Cette fois-ci, c'était bien plus grave. "C'était simplement un très, très triste accident." Une équipe d'intervention en crise soutient le personnel, et le plongeoir de 10 mètres reste fermé par respect. "On ne peut pas simplement continuer."

Le porte-parole a souligné que du personnel spécialement formé surveille toujours les tours de plongeon. Ils s'assurent que les enfants ne tombent pas à l'eau et que seuls les nageurs expérimentés plongent. Ceux qui ont plongé des plates-formes de 3, 5 et 7,5 mètres peuvent tenter le 10 mètres. "Il faut s'échauffer pour évaluer le saut," a-t-il déclaré. À cette hauteur, les plongeurs atteignent des vitesses d'environ 50 kilomètres par heure et doivent viser un contact minimal avec la surface de l'eau. "Plus la zone d'impact est petite, moins l'impact est sévère."

La piscine extérieure de Brême subira une revue de sécurité supplémentaire suite à l'accident tragique. Malgré les mesures de sécurité strictes, un tel incident ne s'était jamais produit dans la piscine extérieure auparavant.

Lire aussi: