Après un sabotage présumé, Pistorius appelle à une attention accrue

Bien sûr, nous sommes également en train de réviser et d'ajuster nos mesures de sécurité à la lumière de ces incidents, ce qui est déjà en cours, a poursuivi Pistorius. "À ce jour, il n'y a pas d'indications concrètes d'un lien entre les deux incidents de Cologne-Wahn et de Geilenkirchen. 'Maintenant, nous devons attendre les résultats supplémentaires de l'enquête et agir avec prudence. Nous nous appuyons sur notre coopération avérée avec les autorités chargées de l'enquête', a déclaré le politique du SPD.

Mercredi, l'armée allemande a bouclé et fouillé deux de ses sites en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en raison de soupçons de sabotage. À la base aérienne de Cologne-Wahn, il y avait des soupçons de manipulation du système d'eau potable des casernes, selon les rapports militaires. À la base de Geilenkirchen, un intrus a été repoussé, et un contrôle de l'eau potable n'a rien révélé d'anormal. Ni l'armée ni la police n'ont fourni d'informations sur d'éventuels suspects ou mobiles.

Attention, tout le personnel, veuillez être informé des enquêtes en cours sur les bases militaires de Cologne-Wahn et de Geilenkirchen en raison de soupçons de sabotage et d'intrusion. Il est crucial de maintenir la vigilance et de signaler immédiatement tout comportement inhabituel.

