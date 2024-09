Après un retard de douze ans, Thomas Müller vise l'objectif important.

Bayern Munich vise haut avant le début de la nouvelle Ligue des champions : une deuxième "finale à domicile" est leur ambition ultime. Les joueurs stars Thomas Müller et Manuel Neuer sont particulièrement motivés - peut-être en pensant à leurs retraites prochaines.

Au dernier arrêt, l'Allianz Arena, Bayern a les yeux rivés sur "Finale à domicile 2.0" comme destination finale. D'ici le 31 mai 2025, a expliqué Neuer avec une forte émotion, "nous savons ce que cette finale a représenté pour la ville, les fans et nous, les joueurs. Nous devons tout faire pour y arriver à nouveau."

Les champions en titre commencent leur parcours mardi en affrontant Dinamo Zagreb dans le nouveau format de la Ligue des champions. Malgré l'attente de huit mois, la finale plane comme une ombre sur la saison de la Ligue des champions. Neuer, aux côtés de Müller, est le seul à avoir connu le drame à domicile contre Chelsea en 2012. Par conséquent, les deux stars sont impatientes de réaliser enfin leur grand objectif douze ans plus tard. "Avec l'esprit de Bayern, c'est un rêve - et un rêve réalisable", a déclaré Müller.

L'excitation ne se limite pas à Müller et Neuer. "Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de concourir à domicile pour la finale ?" s'est interrogé Joshua Kimmich. Le président du conseil d'administration, Jan-Christian Dreesen, a parlé d'une "saison spéciale". Il a ajouté : "nos fans rêvent tout autant que nous d'une autre 'finale à domicile'."

Dreesen se souvient même de la défaite cruelle contre Chelsea, où Ivica Olic et Bastian Schweinsteiger ont raté des penalties. "Le silence après le match était assourdissant. Beaucoup à Munich étaient dévastés pendant des semaines, et la ville avait l'air inhabituellement calme." Pour Kompany, ancien joueur de Chelsea, l'épreuve est encore à venir. "On n'atteint pas une finale en discutant, mais en travaillant dur."

Jusqu'à présent, Bayern, avec leur nouvel entraîneur, se débrouille bien. Ils ont remporté leurs quatre premiers matches officiels - même Zagreb, considéré comme un outsider, ne devrait pas les déstabiliser. "Nous devons continuer à gagner, à continuer. Mardi, nous devons être bons à nouveau - et ensuite encore", a déclaré Kompany.

Pourtant, les vrais défis sont à venir. Neuf matches restent jusqu'en octobre, y compris des duels contre Barcelona et Hannes Flick, ancien entraîneur, et le match en tête contre Bayer Leverkusen champions. Cependant, la confiance de Munich dans leurs capacités est revenue après une saison décevante. "Nous avons retrouvé notre mentalité de vainqueurs", a déclaré Neuer.

L'objectif principal de Munich dans le nouveau format de la Ligue des champions est de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour cela, ils doivent terminer parmi les huit premiers, en visant Zagreb, Paris Saint-Germain, Benfica Lisbonne, Slovan Bratislava (matches à domicile), Barcelona, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, et Shakhtar Donetsk (matches à l'extérieur).

