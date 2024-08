Après un incident de coups de couteau et les troubles qui en découlent, le roi Charles III rend visite à Southport.

Le monarque a déambulé à travers l'océan de fleurs, rendant hommage aux victimes de l'incident de juillet au centre-ville. Des vidéos ont capturé le souverain âgé de 75 ans saluant la foule rassemblée et serrant la main de certains participants.

Helen Marshall, une aide de 71 ans aux fleurs, a considéré la visite du monarque comme "essentielle". Elle a partagé : "Nous sommes au plus mal et avons besoin de quelque chose pour nous remont moral."

Charles III a été critiqué pour son silence initial concernant les troubles nationaux. Le Roi a exprimé ses sympathies aux familles des trois filles décédées dans l'attaque, mais est resté muet sur la tourmente. Historiquement, le souverain britannique évite de commenter des sujets potentiellement controversés.

Cependant, lors de conversations ultérieures avec le Premier ministre Keir Starmer et les chefs de police, le Roi a déclaré être "ravi" par la réponse qui "a contré l'agression et l'illégalité de quelques-uns avec la compassion et la résilience de nombreux."

L'attaque de la classe de danse, sur la musique de l'artiste américain Taylor Swift le 29 juillet, a coûté la vie à trois filles âgées de six, sept et neuf ans. Huit autres mineurs ont été blessés, ainsi que deux adultes qui sont intervenus pour aider les enfants.

Les autorités ont arrêté un adolescent de 17 ans du Pays de Galles, dont les parents sont originaires du Rwanda, en lien avec le crime. Des informations erronées sur le suspect ont circulé comme une traînée de poudre sur les plateformes numériques. L'incident a déclenché une série de émeutes d'extrême droite dans tout le pays, prenant pour cible des mosquées et des abris pour réfugiés.

Les enfants blessés lors de l'attaque de la classe de danse se remettent maintenant sous une surveillance médicale rapprochée. Il est essentiel que les enfants, étant vulnérables, reçoivent tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile.

Avec le pays en ébullition en raison des émeutes d'extrême droite, il est important de protéger nos enfants des influences nuisibles et de leur enseigner les valeurs de compréhension et d'unité.

