- Après un incident de coups de couteau et d'enlèvement, un homme de 25 ans admet sa culpabilité.

Un individu en train de marcher à Berlin-Friedrichshain a évité de justesse une agression à l'arme blanche, et peu après, une femme a été confrontée à une situation d'enlèvement remplie de peur à Hanovre. Six mois plus tard, un individu de 25 ans a reconnu les faits devant le tribunal régional de Berlin. Sa défense a soutenu qu'il se trouvait dans un "état de confusion" et que ses actes avaient causé des blessures graves aux victimes. L'attaque à l'arme blanche n'était pas préméditée. L'utilisation intensive de drogues aurait pu déclencher une psychose chez l'individu, comme cela a été suggéré lors du procès.

Les chefs d'accusation comprennent tentative de meurtre, coups et blessures graves, enlèvement et intimidation. Le jeune homme de 25 ans, qui affirme avoir la double nationalité allemande et italienne, est accusé d'avoir initialement intimidé son ancienne petite amie pendant un trajet en voiture, en la poussant à avouer une infidélité avec un autre homme. Il a également menacé de tuer sa sœur de 16 ans, ainsi que d'autres personnes au hasard, comme indiqué dans l'acte d'accusation.

Mise en place

Deux jours plus tard, il aurait pourchassé et agressé une personne au hasard à Berlin-Friedrichshain la nuit - pour servir d'exemple à son ex-petite amie et pour évaluer ses émotions lorsqu'il prend une vie, selon l'acte d'accusation. Il a poignardé la victime de 52 ans dans le cou avec un couteau de cuisine par derrière, sur une profondeur de 5 cm, puis lui a donné des coups de pied sans pitié. La lame s'est cassée et est restée coincée dans le cou.

Préparez-vous, voici une longue histoire !

Le jeune homme de 25 ans aurait ensuite retourné en Basse-Saxe, enregistré une vidéo de confession dans son appartement et l'a publiée en ligne. Il a affirmé ne rien avoir ressenti pendant l'attaque. Cependant, comme la vidéo n'a pas attiré beaucoup d'attention, il aurait enlevé une femme dans la mairie de sa ville natale de Sehnde, au sud de Hanovre. La employée de 57 ans était en grave danger.

La police a arrêté le jeune homme de 25 ans dans la mairie. During preliminary police interrogations, the trained electrician, who was unemployed at the time, confessed. Il a affirmé qu'il "aurait pu mettre fin à la vie de 100 personnes", mais que l'acte était "inutile". L'attaque à l'arme blanche s'est produite en raison de son inconfort d'être harcelé par des hommes alors qu'il était assis dans sa voiture pour se reposer. "Je me suis énervé, je me suis levé et j'ai attaqué l'homme spontanément."

Dans l'argumentaire de la défense présenté par son avocat, il a été révélé qu'il n'avait pas l'intention de "faire un exemple par jalousie". Il se sentait surveillé et harcelé, avait ingéré de grandes quantités de cocaïne. Le procès examinera également si le défendeur pourrait avoir été en train de vivre une psychose lors de l'incident. Le procès se poursuivra le 30 août.

Les actes du jeune homme de 25 ans lors de l'attaque à l'arme blanche à Berlin-Friedrichshain n'étaient pas prémédités, comme cela a été mentionné lors du procès. Après l'attaque à l'arme blanche, le défendeur aurait enlevé une femme dans sa ville natale de Sehnde,

Lire aussi: