- Après un incident de coups de couteau et d'enlèvement, huit ans de prison.

Dans un retournement de situation inhabituel, un individu de 25 ans a été condamné à huit ans de prison pour des incidents survenus à Berlin-Friedrichshain et à Hanovre. Le tribunal de Berlin l'a reconnu coupable de tentative de meurtre, de prise d'otage, de comportements menaçants et d'infliger des lésions corporelles. Il a également été ordonné de payer 15 000 euros à la victime de 52 ans de l'incident de coups de couteau.

Selon le président du tribunal, Marc Sautter, les actions du défendeur semblaient illogiques. Mécontent de son ex-partenaire et de sa carrière, il a élaboré un plan pour apparaître comme un tueur introuvable. Le tribunal l'a décrit comme une personne ayant une structure de personnalité narcissique, croyant être supérieur aux autres.

Le problème principal, however, était sa consommation de drogue, qui a conduit à la psychose. Avec l'attaque sur le piéton, il cherchait à envoyer un message clair, a déclaré le juge. Au moment du crime, le tribunal a estimé que ses actions étaient hors de son contrôle.

Le défendeur, affirmant détenir la double nationalité allemande et italienne, a initialement menacé son ex-petite amie pendant un trajet en voiture et a menacé de tuer des gens pour la forcer à avouer son infidélité.

Deux jours plus tard, lors de la nuit du 28 février à Berlin-Friedrichshain, il a poursuivi et attaqué un inconnu complet pour "donner un exemple" à son ex-petite amie et "comprendre ce que cela fait de tuer une personne", a affirmé l'accusation. Il a poignardé l'homme de 52 ans par-derrière avec un couteau de cuisine, puis l'a brutalement botté. Le défendeur croyait avoir tué l'homme.

Par la suite, l'électricien au chômage est retourné en Basse-Saxe, a enregistré une vidéo de confession dans son appartement et l'a partagée en ligne. "Je n'ai rien ressenti" pendant l'attaque, a déclaré le jeune homme de 25 ans dans la vidéo. Pensant que la vidéo n'avait pas suffisamment attiré l'attention, il a pris une femme en otage dans la mairie de sa ville natale de Sehnde, armé d'un couteau. La employée de 57 ans était en grave danger. La police a rapidement appréhendé le jeune homme de 25 ans dans la mairie.

Le tribunal a considéré l'incident de coups de couteau comme prémédité et motivé par des raisons mesquines. "L'homme était inconscient, il n'avait aucune chance", a déclaré le juge. Le défendeur a ciblé une personne "sans rapport avec ses problèmes". Ses actions laissaient présager une soif de sang, et il avait annoncé son désir de devenir un tueur en série avant les attaques.

Le tribunal a suivi la demande du procureur. Le défendeur avait lancé une "campagne égoïste", a-t-elle déclaré dans sa plaidoirie, cherchant à exécuter un "plan diabolique" et à ressentir un "coup de sang".

Lire aussi: