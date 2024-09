- Après un incendie qui a pris pour cible un participant au marathon, l'ancien amant succombe également à ses blessures.

Suite à l'attaque au feu mortelle contre la championne olympique ougandaise Rebecca Cheptegei, son présumé agresseur, Dickson Ndiema Marangach, a également trouvé la mort dans un hôpital kenyan. Selon une source de l'AFP à Eldoret, Marangach est décédé lundi soir. L'établissement médical a rapporté que Marangach, identifié par les autorités comme le partenaire de Cheptegei, avait subi des brûlures sur 30% de son corps.

Selon les rapports de police, Marangach a aspergé de carburant la trentenaire Cheptegei et l'a enflammée dans sa résidence kenyanne le 1er septembre. La coureuse, qui avait terminé 44e du marathon aux Jeux olympiques de Paris quelques semaines plus tôt, a subi des brûlures sur 80% de son corps et est décédée tragiquement la semaine dernière.

L'incident cruel impliquant Cheptegei a suscité une indignation publique et des sentiments de profonde tristesse, constituant un autre exemple choquant de violence basée sur le genre au Kenya. Au moins deux autres athlètes ont été victimes de la violence de leur partenaire au Kenya depuis 2021.

Dispute en cours entre Cheptegei et Marangach

Selon le Comité olympique ougandais, les funérailles de Cheptegei auront lieu le 14 septembre dans un lieu situé près de la maison de ses parents dans l'est de l'Ouganda. Le père de Cheptegei a révélé aux journalistes que la dispute concernant la propriété kenyanne où Cheptegei résidait avec sa sœur et ses enfants était à l'origine de son différend avec Marangach.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la dispute entre Rebecca Cheptegei et Dickson Ndiema Marangach a été un facteur majeur ayant conduit aux événements tragiques. Malgré son implication dans son attaque, Marangach a affirmé que la dispute concernant la propriété était la principale source de leurs différends.

