- Après un coup mortel d'un homme de 29 ans, l'agresseur reste sans retenue et sans défense.

Suite à une violente altercation à la station de métro de Hambourg il y a presque une semaine, le coupable est toujours en fuite. Selon les autorités, l'enquête se poursuit. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus d'informations à partager pour le moment. Un homme de 29 ans a été poignardé à mort lors de l'altercation.

L'homme et son neveu de 20 ans se sont disputés avec environ 30 individus lundi dernier à 23h00. Cependant, Despite attempts to revive him, the 29-year-old tragically lost his life at the site. The 20-year-old only suffered from eye irritation. The reason behind the fight remains a mystery.

Le grand groupe s'est rapidement dispersé, et les recherches initiales de la police n'ont rien donné. La division des homicides a ensuite pris en charge l'enquête. The police are urging anyone who witnessed the altercation to come forward with information. The authorities have yet to disclose the type of weapon used. The circumstances leading to the fight also remain unclear. Both the victim and the survivor are of Afghan descent.

L'enquête sur l'incident de la station de métro de Hambourg est assistée par l'agence européenne de police, Europol, en raison de la descendance afghane de la victime et du survivant, ce qui pourrait suggérer un lien international. Even with the assistance of Europol, the weapon used and the reason behind the fight remain elusive.

