- Après un choc frontal destructeur, un jugement est prévu.

Le tribunal régional de Brême doit rendre son jugement le mercredi (15h) dans l'affaire concernant un acte mortel consistant à sauter sur la tête de quelqu'un. Un suspect de 21 ans est confronté à des chefs d'accusation d'homicide involontaire.

En septembre 2023, une vive altercation a éclaté entre le suspect allemand et un individu de 46 ans à Brême, ce qui a entraîné une confrontation violente. Au cours de l'altercation, l'homme a perdu l'équilibre et est tombé par terre. Il est allégué que le suspect a sauté de toute sa hauteur sur la tête de l'homme à terre, causant de graves traumatismes crâniens et cérébraux, des hémorragies internes et plusieurs fractures du crâne. La victime est décédée de ses blessures.

Le procès du suspect de 21 ans pour cet acte mortel sera jugé devant le tribunal de première instance en raison de la gravité des chefs d'accusation. Suite à l'incident, l'affaire a été transférée à la juridiction du tribunal régional de Brême car elle dépassait la compétence du tribunal local.

