- Après un an, Kiels Simakala retourne à Osnabrück

Football professionnel Ba-Muaka Simakala retourne à Osnabrück après seulement un an avec les promus de Bundesliga, Holstein Kiel. Le transfert surprise a été annoncé jeudi par les deux clubs. Les termes du nouveau contrat avec le joueur offensif de 27 ans n'ont pas été divulgués par Osnabrück.

"Je suis heureux d'être de retour. Cela fait un peu comme rentrer à la maison quand on voit autant de visages familiers et qu'on se tient à nouveau dans le stade," a déclaré Simakala, surnommé Chance.

L'ancien joueur de la jeunesse et junior professionnel de Borussia Mönchengladbach a connu deux années fortes à Osnabrück entre 2021 et 2023. Par la suite, de nombreux clubs professionnels se sont intéressés à lui. Simakala a décidé de rejoindre Kiel et a été prêté récemment à 1. FC Kaiserslautern pour six mois.

"En raison de la situation de la concurrence sur son poste, nous ne pouvons pas garantir à Chance le temps de jeu qu'il souhaite," a déclaré le directeur sportif de Kiel, Carsten Wehrmann.

Simakala avait un lien antérieur avec Kiel, ayant joué pour le rival de Holstein, FC Kiel. Malgré son prêt à 1. FC Kaiserslautern, Simakala retourne maintenant dans ses quartiers familiers à Osnabrück, où il a séjourné avant de rejoindre Holstein Kiel.

