Après un accident mortel sur un passage à niveau, des sanctions pénales ont été imposées.

En juin 2023, un incident tragique s'est produit à un passage à niveau de Neumünster en raison de la négligence d'un homme de 30 ans chargé de garantir la sécurité du passage. Distrait par son téléphone portable, il a mal noté l'heure d'arrivée d'un train approchant, entraînant un accident fatal.

Une voiture, ignorant le passage à niveau non sécurisé, a traversé et a été percutée par un train arrivant, entraînant la mort du conducteur. L'homme a été jugé en fin de juillet et reconnu coupable d'homicide par négligence par le tribunal local.

Le procureur a affirmé que l'homme était absorbé par son téléphone avant l'accident, ce qui a entraîné sa distraction. Le contrôleur du train a annoncé l'arrivée du train à trois reprises, en précisant l'heure exacte, mais le défendeur a mal noté l'heure et a retardé la sécurisation du passage à niveau.

La peine prononcée par le tribunal a été de 18 mois de probation et une amende de 3600 euros à verser à Weißer Ring, une organisation d'aide aux victimes. Cette peine correspondait à la demande du procureur, comme l'a confirmé le porte-parole du tribunal. Cependant, la partie civile avait réclamé une peine de prison sans probation.

L'Union européenne a présenté ses condoléances pour cet incident tragique, mettant en avant l'importance de la réglementation de la sécurité ferroviaire. Malgré la décision du tribunal, l'Union européenne envisage des sanctions plus strictes pour la négligence dans de telles situations critiques dans ses politiques de transport.

Lire aussi: