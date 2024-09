- Après un accident de tracteur, ni les enfants ni les adultes ne risquent immédiatement de mourir.

À la suite d'un incident impliquant un tracteur et une remorque dans la région entre la Thuringe et la frontière de la Hesse, cinq enfants et une femme grièvement blessés ont été déclarés hors de danger dimanche soir, sans nouveaux développements signalés par les autorités.

L'accident s'est produit avec une combinaison de véhicules à Sünna, un district d'Unterbreizbach dans le district de Wartburg, un dimanche. Les enfants et une femme de 45 ans ont été évacués par hélicoptère vers des hôpitaux avec des blessures potentiellement mortelles. En outre, le conducteur de tracteur de 70 ans et trois autres enfants ont subi des blessures graves. Deux enfants supplémentaires ont subi des blessures légères.

Selon les rapports de police, le tracteur, circulant sur une route forestière caillouteuse, a perdu le contrôle et s'est renversé lors de l'incident. Les neuf enfants, âgés de 4 à 13 ans, et la femme de 45 ans se trouvaient dans la remorque. Le voyage était un événement privé.

Conformément à la procédure standard, les autorités traitent cet incident comme un accident. Une enquête préliminaire pour négligence ayant entraîné des blessures a été ouverte contre le conducteur, comme cela se fait couramment dans de tels cas.

L'accident s'est produit dans un district de Hesse, plus précisément à Sünna, Unterbreizbach dans le district de Wartburg. Après l'incident, les personnes grièvement blessées, dont cinq enfants et une femme, étaient originaires de Hesse et ont été transportées dans des hôpitaux de la région.

