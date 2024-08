- Après un accident avec un incendie près de Bühl - A5 libre à nouveau

À la suite d'un accident, où une voiture a pris feu, l'autoroute A5 entre les échangeurs de Buhl et Achern a été rouverte. Selon les premières constatations, une voiture a perdu le contrôle à cause d'un aquaplaning et a heurté une caravane néerlandaise, comme l'a rapporté la police d'Offenburg.

La caravane a été démolie et la voiture à laquelle elle était attachée a pris feu. Heureusement, personne n'a été blessé. Les dommages estimés, selon la police, s'élèvent à environ 100 000 euros.

L'autoroute A5, où l'accident s'est produit, est une portion importante de l'autoroute entre Buhl et Achern. La circulation a repris sur cet axe de transport essentiel.

