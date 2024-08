- Après trois échecs initiaux, Ulm continue à endurer une course de forme brûlante.

Entraîneur Thomas Wörle reste calme malgré un début de saison difficile pour SSV Ulm 1846. Lui et son équipe sont toujours "brûlants" et "tout feu tout flamme", selon lui, avant le match à domicile de la 2. Bundesliga contre Fortuna Düsseldorf dimanche (13h30 CET, en direct sur Sky). Ulm, promu, n'a toujours pas remporté de point après les deux premières journées et a également été éliminé dès le premier tour de la DFB-Pokal contre le FC Bayern Munich, recordman d'Allemagne (0:4) le week-end dernier.

Trois défaites consécutives en matchs officiels sont "inhabituelles" pour Ulm, a admis Wörle, "sans aucun doute". Cependant, ils avaient anticipé une telle situation avant le début de la saison. "Nous savions que cela pouvait arriver. Nous ne sommes pas naïfs", a déclaré le coach de 42 ans. L'année de promotion d'Ulm a été "incroyable", mais ils avaient toujours conscience que la deuxième division serait "un défi de taille".

Wörle n'est pas satisfait des résultats actuels, mais les performances de son équipe lui donnent de l'espoir, au moins par moments. Ils doivent être patients et attendre que les points arrivent, a déclaré l'entraîneur. Et bien sûr, continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes.

