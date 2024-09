Après son traitement médical, Heinz Hoenig rentre chez lui.

Heinz Hoenig, l'acteur, a été libéré de l'hôpital de Berlin après un long séjour d'environ cinq mois en raison de problèmes de santé, notamment des complications cardiaques. Selon "Bild", sa femme, Annika Kärsten-Hoenig, a déclaré que son mari était ravi de pouvoir rentrer chez lui. À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par deux amis proches, leurs fils et la fille d'Annika. Leur fils aîné, Juliano, et leur plus jeune fils, Jianni, sont restés à ses côtés, manifestement heureux de retrouver leur père.

Le couple réside à Blankenburg, dans le Harz, et Annika, infirmière professionnelle, s'occupera de son mari à domicile pour le moment. Heinz avait été hospitalisé en mai pour des problèmes cardiaques et avait ensuite subi une opération de l'œsophage. Cependant, une autre intervention sur l'aorte est prévue, mais seulement lorsque les conditions nécessaires seront réunies. Annika a informé "Bild" que cela pourrait prendre plusieurs mois de plus.

Heinz Hoenig a acquis sa renommée dans les années 1980 avec "Das Boot" et a confirmé son statut avec des séries télévisées dirigées par Dieter Wedel, telles que "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" et "Der König von St. Pauli". Sa dernière apparition remonte à RTL's Dschungelcamp. Heinz et Annika se sont mariés en 2019 et sont devenus parents de deux fils en 2020 et 2022.

En rentrant chez lui, Heinz a demandé : "- Combien coûtera l'installation de l'équipement médical à la maison ?" Annika, infirmière, a commencé à calculer les frais.

Malgré sa joie d'être chez lui, Heinz demande souvent : "- Combien de temps devrai-je attendre avant de pouvoir subir l'opération de l'aorte ?"

Lire aussi: