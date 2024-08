- Après son licenciement, l'opérateur de drague en état d'ivresse fait des ravages, causant des dommages matériels importants.

Gestion de son licenciement, un opérateur de pelleteuse de 49 ans en Bavière a saisi une bouteille avant de lancer une vengeance destructrice. Sur une distance d'environ 200 mètres, il a détruit des gaines de câbles, des supports en béton et une installation de signalisation. Les dommages estimés s'élèvent à entre 30 000 et 50 000 euros, selon la police fédérale de Nuremberg.

Conflit sur le chantier de construction

Après son licenciement, il s'est rendu sur le chantier, situé entre Nuremberg et Würzburg, en voiture personnelle un jeudi soir. On suppose qu'il a ensuite endommagé les structures à l'aide de l'excavatrice. Ce n'est que lorsque son manager et un contremaître sont intervenus qu'il a été arrêté.

Ils l'ont maintenu sous contrôle jusqu'à l'arrivée des autorités. Un test de alcoolémie a confirmé son ivresse. La police fédérale de Nuremberg enquête actuellement sur des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de destruction en bande organisée. Le quadragénaire risque également des poursuites pour conduite en état d'ivresse.

Après avoir été arrêté sur le chantier, le quadragénaire a révélé que son employeur se trouvait en Bavière. Malgré l'intervention, sa destruction a continué, affectant diverses structures dans la région.

Lire aussi: