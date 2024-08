- Après son licenciement, l'opérateur de drague en état d'ébriété commence une destruction substantielle de biens.

Gestionnant son licenciement, un opérateur de matériel de construction en Bavière a eu recours à l'alcool et s'est lancé dans une série de destructions. Sur une longueur de 200 mètres, il a détruit des gaines de câbles, des supports en ciment et un système de communication. Les dommages sont estimés entre 30 000 et 50 000 euros, selon le rapport du département de police de Nuremberg publié le vendredi. L'individu en question travaillait pour un sous-traitant à la gare d'Ipsheim.

Superviseur et chef d'équipe mettent fin à l'opérateur

Après son licenciement, il aurait prétendument conduit jusqu'à la gare, située entre Nuremberg et Wurtzbourg, dans son véhicule personnel jeudi soir. Là, il est censé avoir détruit les objets avec l'excavatrice. Cependant, ce n'est qu'après l'intervention du superviseur et d'un chef d'équipe qu'il a été arrêté.

Ils l'ont retenu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Un test de alcoolémie a confirmé son ivresse. La police de Nuremberg enquête désormais sur des chefs d'inculpation de vandalisme et de complicité de vandalisme. Le quadragénaire est également poursuivi pour conduite en état d'ivresse.

Le superviseur et le chef d'équipe de la police fédérale ont été appelés sur les lieux en raison des actions destructrices de l'opérateur. À leur arrivée, ils ont aidé à prévenir d'autres dommages et à appréhender l'opérateur ivre.

