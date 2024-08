- Après son épuisant voyage de doctorat, les projets de livre de Cathy Hummels font face à un revers.

Un Remue-ménage autour du titre de doctorat de Sebastian Fischer met en suspens le projet de livre de Cathy Hummels et de Südwest-Verlag

La célébrité et influenceuse Cathy Hummels, qui a partagé ouvertement sa lutte contre la dépression il y a quelques années, avait un projet de livre prévu avec son frère, le professionnel de la santé Sebastian Fischer. Intitulé "Sortir de l'ombre - Votre chemin vers surmonter la dépression", le livre était initialement prévu pour sortir. Cependant, un problème concernant le titre de doctorat de Sebastian a mis le projet en pause.

L'agence de presse allemande respectée a rapporté cette révélation, citant les déclarations de Stefan Ventroni, représentant légal de Cathy. Selon Ventroni, "Cathy Hummels et Sebastian Fischer ont décidé de ne pas poursuivre le livre prévu ensemble". Previously, le journal 'Bild' avait également rapporté la nouvelle, mais Südwest-Verlag était resté silencieux sur la question. Cependant, 'Bild' a également rapporté que la société avait accepté d'annuler leurs plans.

"Sortir de l'ombre - Votre chemin vers surmonter la dépression"

La couverture prévue du livre, présentant le nom de Sebastian Fischer avec un titre de doctorat, a été retirée par l'éditeur suite au rapport de 'Bild'. Dans une déclaration publiée en début de juillet, Südwest-Verlag a expliqué : "Jusqu'à récemment, nous n'avions aucune raison de soupçonner que M. Fischer n'avait pas encore terminé son doctorat". L'éditeur a mené des investigations supplémentaires et a contacté Sebastian Fischer directement. Il s'est alors avéré que celui-ci ne possédait pas actuellement de titre de doctorat, et la couverture a été retirée par la suite.

Hummels : "Pour moi, docteur et Ph.D., c'est la même chose"

Cathy Hummels avait également fait référence à son frère comme étant un docteur sur ses publications Instagram en 2018. Son représentant légal a clarifié dans une déclaration publiée plus tôt en juillet que cela n'était pas une intention de tromper le public. "Cathy a fait référence à son frère comme étant un docteur sur Instagram en raison d'un malentendu commun selon lequel tous les professionnels de la santé portent ce titre", a déclaré la déclaration. Cathy a expliqué que son intention n'était pas de tromper qui que ce soit, mais de mettre en avant la profession de Sebastian. "Pour beaucoup, y compris moi, docteur et Ph.D. sont identiques et ne sont que des titres de travail", a-t-elle déclaré.

La raison pour laquelle la collaboration sur le livre avec Südwest-Verlag a été annulée, le

Lire aussi: