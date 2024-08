- Après son divorce, Ben a été repéré avec une autre femme; Jennifer Lopez partage des autoportraits provocants.

Les jours qui suivent une rupture sont toujours difficiles. Il faut du temps pour comprendre que la vie a maintenant changé et que l'on emprunte des chemins différents. Franchir une nouvelle étape de chagrin d'amour signifie officiellement mettre fin à la relation. C'est ce qui s'est passé entre Jennifer Lopez et Ben Affleck le 20 août, lorsqu'elle a déposé une demande de divorce.

Bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore parlé publiquement de la rupture, les célébrités ont souvent tendance à garder leur vie privée discrète, des détails de la demande ont déjà été révélés. Le 20 août 2024 est marqué comme la date de séparation. Il semble que le couple, qui tentait une deuxième chance, ait vécu séparément pendant environ quatre mois. La demande déposée le 20 août est considérée comme stratégiquement calculée, coïncidant avec leur anniversaire de mariage il y a deux ans.

Jennifer Lopez réapparaît sur les réseaux sociaux

Cinq jours se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de divorce, alors que font les anciens amoureux ? Ben Affleck a été aperçu en train de déguster une glace avec deux de ses enfants le 23 août, son appétit semblant indemne. Selon "Page Six", l'acteur aurait également passé du temps avec Kick Kennedy, la fille de Robert F. Kennedy Jr. Des sources rapportent qu'ils ont été vus au Polo Lounge de l'illustre Hôtel Beverly Hills et d'autres lieux de prédilection des célébrités. Kick Kennedy a refusé de commenter sa relation avec Ben Affleck, et les demandes de commentaires d'Affleck sont restées sans réponse.

Depuis la séparation, Ben Affleck a cherché du soutien et des conseils auprès de son ex-épouse, Jennifer Garner. Le duo, qui a trois enfants en commun, a divorcé en 2015 et finalisé la procédure en 2018. Malgré leur séparation, les ex-époux ont maintained des relations amicables, avec Garner offrant son soutien tout au long du mariage et de la séparation d'Affleck.

Jennifer Lopez, qui est généralement une utilisatrice active des réseaux sociaux, est restée silencieuse depuis la rupture. Son Instagram était étrangement silencieux pendant environ une semaine jusqu'à vendredi dernier. Trois jours après avoir déposé la demande de divorce, la quinquagénaire a publié un selfie sur son histoire Instagram. Vêtue d'un pyjama en éponge rose et dégageant une aura sensuelle, elle pose pour la caméra. En examinant de plus près, on peut voir un sapin de Noël décoratif en arrière-plan, ce qui suggère que cette photo n'est pas récente mais un vieux favori.

Alors, cherche-t-elle à provoquer la jalousie de son ex avec cette photo, ou pourquoi a-t-elle choisi une photo ancienne ?

Compte tenu de la situation actuelle, le choix de Jennifer Lopez de partager un ancien selfie sur les réseaux sociaux après avoir déposé une demande de divorce pourrait être considéré comme un geste inhabituel dans le contexte d'une dissolution de mariage.

Alors que Ben Affleck navigue dans sa vie après le divorce, son ex-épouse Jennifer Garner continue de lui offrir son soutien et de maintenir une relation positive, montrant comment d'anciens époux peuvent maintenir une relation positive malgré leur séparation.

