Après son combat de boxe, Stefan Raab a annoncé: "Je reprends mes spectacles sur scène"

Stefan Raab s'est engagé dans un combat très attendu, le troisième face à la légende de la boxe Regina Halmich. Malgré une lutte acharnée pendant six rounds, le boxeur aguerri, maintenant âgé de 57 ans, n'a finalement pas réussi à convaincre les juges. Ils ont unanimement déclaré que l'estimé Raab avait été battu aux points, à la grande surprise du public.

Après le combat, le Raab de 57 ans a reconnu les coups qu'il avait reçus de Halmich, exprimant sa fatigue après leur affrontement intense. Il a également ajouté que Halmich avait frappé en dessous de la ceinture, ce qui lui a causé de l'inconfort pendant la compétition.

La soirée était un mélange de sport et de divertissement, avec l'ancien stagiaire d'Elton en tant qu'hôte de l'événement, aux côtés d'autres visages familiers de l'univers de "TV Total". Malgré les difficultés apparentes de Raab, il a montré une détermination féroce pour tenir jusqu'au dernier coup de cloche.

Présentation de "Tu ne gagneras pas un million contre Stefan Raab"

Une fois les acclamations retombées, Raab a annoncé une nouvelle excitante : il remontait sur scène pour un nouveau spectacle qui débuterait la semaine suivante. Il a même proposé une nouvelle opportunité de stage à son ancien protégé, Elton. Halmich est alors revenue au micro, taquinant la possibilité d'un quatrième affrontement, mais confirmant finalement que celui-ci serait probablement le dernier.

Lors de la conférence de presse suivante, Raab a présenté les détails de son prochain spectacle, intitulé "Tu ne gagneras pas un million contre Stefan Raab". Le premier épisode serait disponible sur RTL+ dans la semaine.

Spectacle excitant devant 13 000 fans

Avant l'entrée spectaculaire de Raab, son retour sur le devant de la scène a été légèrement retardé, le public attendant impatiemment son apparition. Le divertisseur a ensuite exigé d'être célébré et est finalement apparu en forme et élégant, avec des cheveux blancs. Le public a compté à deux reprises avant que le projecteur n'illumine Helge Schneider en train de chanter "Katzeklo".

Un deuxième compte à rebours a suivi avant qu'un escalier ne descende du plafond, avec Pamela Reif descendant en ange, chantant "Stefan Raab est de retour". Dans un spectacle grandiose, Raab a descendu lentement l'escalier, entouré de musique puissante et d'effets visuels captivants.

Avec des muscles, une barbe blanche et portant des shorts de boxe blancs portant l'inscription "The Killerplautze", Raab a pris place au centre de la scène. Il a entamé une performance puissante en chantant "Pa aufs Maul" aux côtés de Sido, Ski Aggu et d'un chœur de chanteurs de soutien. Le public est devenu fou alors que Raab montrait sa forme physique et son athlétisme impressionnants.

L'affrontement entre Raab et Halmich a marqué la troisième fois que les deux se sont affrontés dans le ring de boxe, les deux précédents ayant eu lieu en 2001 et 2007. Les deux fois, la victoire est revenue à Halmich, ce qui a fait de ce match le dernier espoir de Raab de remporter une victoire contre la championne du monde de boxe. L'événement a été expertement présenté par le partenaire de longue date de Raab, Elton, avec Frank "Buschi" Buschmann en tant que commentateur et Laura Wontorra rapportant en direct du ring.

