Acte d'agression, agression ou action hostile envers une personne ou un groupe. - Après Solingen, un événement commémoratif à la porte de Brandebourg

À la porte de Brandebourg, icône de Berlin, un groupe s'est réuni pour rendre hommage aux victimes tombées lors de l'incident violent de Solingen. Leur rassemblement était guidé par l'esprit de "Lutte contre l'islamisme, Protégeons les droits des demandeurs d'asile". Selon les rapports de police publiés en fin de journée, l'événement s'est déroulé sans perturbations significatives. L'événement était prévu pour se terminer à 21h00. Un photographe de dpa a estimé la présence d'environ 100 personnes.

L'événement était organisé par le mouvement citoyen "Amour contre la haine", soutenu par des défenseurs de la démocratie qui s'opposent aux idéologies d'extrême droite. Une banderole affichait : "Conquérir l'islamisme avec la logique, pas la préjugé."

Le vendredi dernier, un agresseur a attaqué au hasard des passants lors du festival à Solingen, une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans la confusion et la panique initiale, il a réussi à s'échapper. Malheureusement, trois personnes - un homme de 67 ans, un homme de 56 ans et une femme de 56 ans - ont perdu la vie. Huit autres personnes ont été blessées, quatre d'entre elles grièvement. Le groupe extrémiste IS a revendiqué cet acte odieux. Le suspect, un réfugié syrien de 26 ans, est actuellement en détention. Le Bureau du procureur général mène une enquête. L'incident a suscité l'indignation dans tout le pays, appelant à des mesures rapides.

L'événement à la porte de Brandebourg a reconnu la tragédie de Solingen, où un réfugié syrien était accusé d'une attaque violente ayant entraîné plusieurs morts et blessures. En exercant leur droit de réunion, les participants ont manifesté pour conquérir l'islamisme avec la logique et non la préjugé, appelant à la protection des droits des demandeurs d'asile.

