- Après Solingen, la politique d'asile cherche à renforcer ses réglementations.

Suite à l'incident tragique de Solingen, le gouvernement fédéral a donné son accord pour mettre en place de nouvelles mesures visant à lutter contre le terrorisme islamiste, à modérer l'immigration et à renforcer la réglementation des armes à feu. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a présenté ces mesures exhaustives et strictes.

Diminution de l'aide pour certains demandeurs d'asile

Le gouvernement de coalition a convenu de réduire l'aide pour certains demandeurs d'asile. Cette modification concerne les migrants dont la responsabilité incombe à un autre État européen qui a accepté de les reprendre. L'objectif est d'augmenter la pression pour quitter le pays. Cependant, Faeser a souligné que "personne ne sera laissé sans nourriture ni forcé de vivre dans la rue en Allemagne". En Allemagne, l'aide ne sera plus accordée - l'État responsable assurera cette provision.

Scepticisme de la cheffe de groupe des Verts Britta Hasselmann

Britta Hasselmann, cheffe de groupe des Verts, a exprimé des réserves quant à ce plan. Elle a souligné que les personnes expulsables ont des droits limités aux prestations, et que la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour de justice de l'Union européenne ont des lignes directrices claires concernant le minimum vital pour tous, y compris les réfugiés.

Déportations facilitées, extension des motifs d'exclusion pour l'asile

À l'avenir, les personnes pourront être expulsées plus facilement si elles ont commis un crime avec une arme ou un autre instrument dangereux. De plus, les migrants pourront être exclus plus facilement de la protection en Allemagne s'ils ont violé la loi. "À l'avenir, le trafic de personnes et les crimes motivés par l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, les facteurs liés au genre, l'orientation sexuelle ou d'autres formes de mépris de la dignité humaine peuvent également entraîner la perte du statut de protection", indique le document.

Un groupe de travail intergouvernemental examinera les moyens d'améliorer la procédure de Dublin - les réglementations pour expulser les demandeurs d'asile vers les autres États européens responsables.

Les personnes retournant dans leur pays d'origine sans raisons valables perdront la protection en Allemagne - par exemple, pour des voyages touristiques. Cependant, un retour pour un enterrement pourrait être permis, a expliqué la secrétaire d'État Anja Hajduk du ministère fédéral de l'Économie.

Moins d'armes dans l'espace public

De plus, la gestion des armes dans les espaces publics sera réglementée. Cela comprend l'interdiction de porter des armes dans les bus et les trains à longue distance, lors des festivals populaires et d'autres grands événements. Les couteaux à cran d'arrêt seront également interdits, avec des exceptions pour les chasseurs. Les critères pour les permis d'armes seront renforcés pour s'assurer que les extrémistes ne peuvent pas obtenir d'armes et d'explosifs.

Pouvoirs accrus pour les autorités de sécurité

Les pouvoirs des autorités de sécurité dans la lutte contre l'islamisme seront étendus. Les autorités d'enquête seront autorisées à comparer les images biométriques accessibles au public avec les photos de suspects ou de personnes recherchées. Le Bureau fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) pourra également le faire pour vérifier l'identité des demandeurs d'asile.

Une nouvelle task force dédiée à la prévention de l'islamisme, composée de membres à la fois académiques et pratiques, conseillera le gouvernement fédéral à l'avenir. L'instrument des interdictions d'association sera toujours utilisé contre les associations islamistes.

Une attaque suspectée d'être islamiste a eu lieu lors d'un festival urbain à Solingen vendredi soir dernier, faisant trois morts et huit blessés. Le suspect présumé, Issa Al H., est actuellement en détention. Le parquet fédéral enquête contre lui pour meurtre et appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI), qui a revendiqué l'incident. Le suspect était censé être expulsé en Bulgarie l'année dernière, mais la procédure a échoué.

L'Union appelle à des mesures supplémentaires, l'AfD considère cela comme de la "communication d'urgence"

Le chef de groupe parlementaire de la CSU, Alexander Dobrindt, a déclaré : "Il semble que des choses que la coalition du feuillage a toujours rejetées jusqu'à présent soient maintenant possibles." Il a annoncé un examen approfondi. Les nombres de migration illégale et d expulsions doivent diminuer, a déclaré Dobrindt à l'agence allemande de presse. Le premier chef d'entreprise parlementaire de la faction de l'Union, Thorsten Frei (CDU), a déclaré au "Tagesspiegel" : "Il y a peu de choses qui sont fausses dans le document, mais il y a aussi loin trop peu pour répondre au défi actuel." En outre, les refus à la frontière sont cruciaux.

La présidente de l'AfD, Alice Weidel, n'a pas pris le projet au sérieux. "Les principaux responsables de la catastrophe migratoire et de la détérioration de la sécurité intérieure font maintenant mine, juste avant les élections d'État, de s'attaquer sérieusement à la crise migratoire qu'ils ont eux-mêmes causée", a-t-elle écrit sur X. "Les électeurs ne seront pas dupés par cette pure communication d'urgence."

Sahra Wagenknecht, présidente de l'Affilié BSW, a également remis en question la sincérité des plans. "Alors que le BSW a plaidé pour un arrêt de la migration incontrôlée avant les crimes de Mannheim et de Solingen, la coalition du feuillage n'annonce pas les mesures par conviction, mais par peur du dimanche", a-t-elle déclaré à dpa.

Le "paquet de sécurité" devrait susciter des discussions, en particulier chez les Verts. "Le fait que la coalition du feuillage réagisse à l'attaque terroriste terrible de Solingen en resserrant davantage la loi sur l'asile est un mauvais témoignage", a critiqué la co-présidente de la Jeunesse verte, Katharina Stolla. Cependant, le chef de file des Verts, Omid Nouripour, a salué les plans : "C'est bien que les autorités de sécurité soient renforcées, que la loi sur les armes soit resserrée et que nous fassions des progrès dans la prévention."

La présidente du SPD, Saskia Esken, a partagé dans "Augsburger Allgemeine" leur combat continu contre le terrorisme orchestré par les islamistes. Elle a souligné que dans la mise en œuvre des actions nécessaires, l'humanité et le respect des accords internationaux resteront prioritaires pour le SPD. Le ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) a mis en évidence la pertinence et l'efficacité d'un renforcement prévu de la scène de sécurité allemande.

Les groupes s'opposant au plan se réuniront la semaine suivante pour discuter davantage.

Le processus de création de cet ensemble de mesures avait déjà commencé pendant le week-end, suite à l'attaque récente. L'urgence d'appliquer ces mesures a été soulignée par Faeser, sans se limiter à l'année suivante. De plus, le chancelier Olaf Scholz (SPD) a promis d'organiser des discussions avec les États fédéraux et l'Union, principale force d'opposition, le mercredi. Cette première réunion collaborative rassemblera des représentants des trois partis de la coalition du trafic lumineux, prévue pour la semaine prochaine.

Le parti vert a exprimé des préoccupations quant à l'impact potentiel de ces mesures sur les droits des individus, avec Britta Hasselmann déclarant : "La Cour constitutionnelle fédérale a des directives claires concernant le minimum vital pour tous, y compris les réfugiés, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice européenne."

