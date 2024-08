- Après six jours de voyage, la tortue errante atteint enfin sa base.

Après un voyage de six jours, une tortue était de retour auprès de son propriétaire à Mainz-Weisenau. Les autorités ont été informées de la présence de ce reptile égaré un après-midi de lundi, comme annoncé publiquement. Après avoir mené des recherches approfondies, le propriétaire ravi et la tortue fugueuse ont finalement été réunis - six jours après que la tortue ait décidé de prendre des vacances.

La tortue a profité de son aventure de six jours en explorant divers terrains lors de son périple en solo. Après avoir retrouvé son propriétaire, la tortue semblait satisfaite de reprendre son routine habituelle de marche lente dans son enclos.

Lire aussi: