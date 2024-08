- Après six jours d'absence, la tortue retourne à sa résidence d'origine.

Après un voyage de six jours, une tortue nommée Plitsch, originaire de Mainz-Weisenau, est revenue dans son foyer. L'incident a attiré l'attention des autorités un après-midi de lundi, comme indiqué dans un communiqué. "Des enquêtes approfondies et détaillées menées auprès des résidents de longue date de Weisenau ont finalement conduit à une adresse où vivait une tortue", ont révélé les policiers. Le propriétaire ravi et l'évadé aventureux, ainsi que son frère Platsch, ont finalement été réunis. Les animaux en question sont des terrapins de jardin européens.

Après ces touchantes retrouvailles, le propriétaire a décidé d'offrir à Plitsch et Platsch une promenade autour de leur cher étang. Malgré l'évasion initiale, les autorités ont assuré qu'elles maintiendraient un œil vigilant pour prévenir tout incident futur près de l'habitat des terrapins.

